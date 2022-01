Immobilier Mont-Blanc : David Prétot crée une fondation destinée à soutenir les skieurs espoirs

Rien ne prédestinait David Prétot, directeur de BARNES Mont-Blanc, à une carrière dans l’immobilier. Et après une reconversion couronnée de succès, il n’oublie pas les athlètes.

David Prétot, directeur de BARNES Mont-Blanc, n’avait pas une piste toute tracée ; les pistes, ce Haut-Savoyard de 52 ans, les descendait dans le cadre du ski de compétition. Membre des équipes de France, il a à son actif 64 départs en Coupe du monde dans les années 1990, avec une 9e place en descente à Saalbach et une 16e place sur la Streif à Kitzbühel.

En décembre 2011, David Prétot raccroche les bâtons après une rencontre à Megève avec Thibault de Saint-Vincent et Richard Tzipine : c’est le point de départ de BARNES Mont-Blanc. « Notre volonté de développer la maison BARNES sur le marché de la Haute-Savoie nous a soudé autour d’un projet commun », raconte-t-il.

BARNES Mont-Blanc, au sommet depuis 10 ans

Aujourd’hui, BARNES Mont-Blanc, ce sont 7 bureaux : Megève, Chamonix, Annecy, Aix-les-Bains, Divonne-les-Bains, Archamps et, depuis peu, La Clusaz. Le groupe d’agences intervient historiquement sur les transactions et les locations saisonnières en montagne, mais s’est diversifié par la suite vers la commercialisation de programmes neufs, via notamment des partenaires locaux et des promoteurs régionaux. Il faut aussi compter avec la vente viagère en usufruit auprès de fonds institutionnels et, depuis 2021, la gestion locative à l’année sur le marché.

Si les prix ont joué les montagnes russes depuis 10 ans, la crise sanitaire a fait émerger une nouvelle clientèle, à la recherche de résidences semi-principales. À la recherche d’espace et de verdure, elle est en quête principalement de chalets pour retrouver le confort de la résidence principale et les bienfaits de la vie au grand air. « Cette demande représente à l’heure actuelle un tiers de nos demandes sur les chalets », explique David Prétot.

Un investissement local total grâce au Team BARNES Ski Foundation

David Prétot n’a cependant pas oublié ses premières amours. C’est pourquoi BARNES Mont-Blanc lance cette année son Team BARNES Ski Foundation, destiné à soutenir financièrement des skieurs espoirs mais aussi les accompagner dans l’évolution de leur carrière sportive, à travers un mélange de partenariat classique et de formation professionnelle.

« Je voulais que BARNES Ski Foundation soit une action sur le long terme pour soutenir des athlètes possédant une personnalité forte et une histoire inspirante afin de créer une affinité commune qui ait du sens », indique David Prétot. Les trois premiers bénéficiaires, originaires du territoire, sont Roy Piccard (fils de Ian Piccard, ancien coéquipier de David Prétot), Antoine Azzolin (fils de Stéphane Azzolin, ex-kinésithérapeute de l’équipe de France) et Anouk Errard (jeune spécialiste de la vitesse).

La vision de cette nouvelle fondation est simple : faire progresser des sportifs curieux et plein d’entrain vers la réussite, tout en privilégiant la transmission et le partage.