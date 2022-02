SEPTEO acquiert INGENEO et s’adresse désormais aussi aux Experts-Comptables

SEPTEO manifeste la volonté de s’implanter durablement sur le domaine de l’expertise comptable et fait l’acquisition d’INGENEO, solution logicielle d’intelligence artificielle à destination des Experts-Comptables.

Un service d’intelligence artificielle dédié aux Experts-Comptables

Créé en 2011, INGENEO révolutionne la saisie comptable au sein des entreprises et des cabinets comptables. Ses solutions NEO EXPERT (solution dédiée Experts-Comptables) et NEO START (solutions à destination des Entreprises au travers des Experts-Comptables) sont dotées de fonctionnalités avancées reposant sur l’intelligence artificielle. Elles permettent notamment sur des factures d’achats comme de ventes, l’extraction, le traitement, le classement et l’intégration automatique avec l’affectation comptable, au sein des solutions métiers. Les solutions proposent également une liaison avec la banque.

« INGENEO est en phase avec la promesse de SEPTEO : proposer des solutions logicielles permettant d’alléger les contraintes de production des professions règlementées. Des solutions qui permettent aux Experts-Comptables de proposer à leurs clients de nouveaux services et missions créatrices de valeur et de pérennisation de leur mission. En intégrant le groupe, c’est tout un écosystème d’expertises qui s’ouvre à notre entreprise dont nous allons pouvoir profiter et en faire bénéficier nos clients », confie Yannick SIGNORET, Président d’INGENEO.

Avec INGENEO, SEPTEO continue sa mutation dans l’expertise comptable

Ces deux outils permettent un gain fort de productivité aussi bien sur la collecte que la gestion d’informations. Elles répondent aux enjeux et à la mutation de l’expertise comptable, à laquelle INGENEO s’est toujours évertuée : être le partenaire éditeur durable de la profession.

Les solutions proposées par INGENEO permettent d’ores et déjà de répondre aux exigences définies par la Loi de Finances 2020 qui instaure la généralisation des factures dématérialisées pour les entreprises du secteur privé dès 2024.

« Nous sommes ravis d’accueillir INGENEO dans notre groupe. Ses outils permettent de gagner en efficacité et rentabilité. Après les huissiers de justice via l’acquisition de SoftOuest, il nous semblait pertinent d’ouvrir notre expertise aux Experts-Comptables et poursuivre la construction d’une offre complète à destination des professions réglementées », précise Hugues GALAMBRUN, PDG du groupe SEPTEO.