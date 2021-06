La licorne Septeo rachète Kinaxia leader français de l’expertise immobilière

La licorne française Septeo annonce l’acquisition de la société Kinaxia, leader français de l’expertise immobilière.

Kinaxia passe dans le giron de Septeo

La licorne française Septeo (valorisée à plus d’un milliard d’€ en 2020), experte des solutions technologiques pour les professionnels du droit, de l’immobilier et des DSI, poursuit sa stratégie de développement en faisant l’acquisition de la société Kinaxia, leader français de l’expertise immobilière.

Avec près de 20M€ de CA, 150 personnes basées à Sophia Antipolis et 20% de croissance annuelle, Kinaxia est une pépite de la Proptech française. En 10 ans, elle s’est imposée comme un leader dans le secteur immobilier. En conjuguant expertise métier, Data Science et IA, Kinaxia propose aux professionnels de l’immobilier des solutions innovantes en matière d’expertises immobilières.

Prenventimmo, CityScan et Copro Expertises aussi

Au travers de ses différentes marques, Kinaxia s’est développée sur plusieurs marchés avec une philosophie unique : récupérer, traiter et transformer la data en web service afin de proposer une expertise enrichie à ses clients.

Preventimmo est un leader national des renseignements d’urbanisme en ligne. La solution est aujourd’hui utilisée par plus de 10 000 clients uniques (notaires, diagnostiqueurs, agents immobiliers…) auprès desquels elle délivre plus d’un million de documents chaque année : Etat des Risques & Pollutions, Note de Renseignements d’Urbanisme, Certificats & Attestations ou encore études spécifiques (constructibilité, concordance cadastrale…).

CityScan est une solution d’évaluation immobilière nouvelle génération, pionnière de la smart data. Elle permet d’estimer un bien et d’évaluer son environnement grâce à plus de 120 indicateurs en seulement quelques clics partout en France. Evaluer, Valoriser, Accompagner… CityScan vient enrichir l’expertise des professionnels de l’immobilier tout au long du cycle de vente.

Copro Expertises accompagne plus de 250 clients (bailleurs, notaires, syndics, promoteurs…) en leur proposant des solutions dédiées pour la mise en copropriété des bâtiments existants et neufs. Diagnostic Technique Global (DTG), État Descriptif de Division (EDD), Mesurages, Plans… Copro Expertises est le guichet unique qui permet d’accélérer et de simplifier les mises en copropriété partout en France.

Septeo acteur majeur de la transformation numérique de l’immobilier

Pour le groupe Septeo, cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement et la mise à disposition de solutions hautement technologiques au profit des professionnels de l’immobilier. Après avoir consolidé le marché de l’administration de biens de 2018 à 2019 (Spi & La Gi) puis acquis cette année Modelo, leader français de la rédaction d’actes en ligne présent dans 14 000 agences, le groupe Septeo se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique de l’industrie immobilière en France.

L’arrivée de Kinaxia au sein du Pôle Immobilier de Septeo vient renforcer l’expertise technologique du groupe déjà présente sur les marchés de la gestion et de la transaction immobilière.

« L’expertise de Kinaxia, notamment dans la data science, l’Intelligence Artificielle et les technologies web ouvre pour notre groupe une ère nouvelle. En intégrant un leader français de la Proptech, nous sommes heureux de proposer un écosystème complet de technologies au service des professionnels de l’immobilier. En proposant le meilleur des solutions en matière d’expertise immobilière, Septeo va offrir des opportunités nouvelles, adaptées à la transformation digitale que vivent l’ensemble de nos clients du monde de l’immobilier », se réjouit Hugues Galambrun, PDG du Groupe Septeo.

« Nous renforçons aujourd’hui un partenariat déjà engagé avec le Groupe Septeo en 2019 sur le marché des notaires, précise de son coté Edouard le Goff, Président et fondateur du Groupe Kinaxia. Nous sommes fiers de faire grandir Kinaxia en rejoignant un acteur majeur du logiciel métier français. Grace à l’expertise de Septeo sur le marché de l’immobilier et en y apportant notre savoir-faire technologique, nous ouvrons une nouvelle voie pour tous les acteurs de l’immobilier »