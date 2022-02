Nomination : Nouveaux référents handicap pour le Groupe Polylogis

Acteur majeur du logement social, le Groupe Polylogis annonce la nomination de deux référents handicap : Sébastien Rey et Jean-José Hellin.

Ces nominations se font en application de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour les entreprises de plus de 250 salariés. Ainsi, elles permettent de renforcer l’engagement de Polylogis pour une politique RH inclusive et ouverte à la diversité. Le Groupe Polylogis compte aujourd’hui près de 6 % de ses 1 560 collaborateurs concernés par le handicap et poursuit ses efforts pour être exemplaire dans ce domaine.

Les deux référents auront pour mission de contribuer au développement de la politique d’accueil et d’intégration des travailleurs en situation de handicap au sein de Polylogis. Il sera question de mettre en place des initiatives et des bonnes pratiques afin de continuer à changer le regard sur le handicap dans l’ensemble du Groupe.

Sébastien Rey est nommé référent handicap pour les filiales LogiRep, LogiStic, LogiRys et LogiH. Rattaché à la direction des ressources humaines, il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en situation de handicap de ces 4 entités du Groupe (UES).

Titulaire d’une maitrise de sciences économiques et sociales et d’un master 2 en ressources humaines, Sébastien Rey commence sa carrière dans le recrutement. Après un passage par l’enseignement, il reprend une carrière RH, puis se consacre à la gestion des relations sociales. Il occupe au sein de Polylogis la fonction d’assistant ressources humaines, en charge de l’administration du personnel.

Rattaché au directeur du patrimoine de la filiale TMH basée en Seine-et-Marne à Rubelles, Jean-José Hellin est nommé référent vieillissement adaptation handicap de la filiale. Il a pour missions de constituer des dossiers de financement dans le cadre de conventions partenariales. Il doit également faire le lien avec les services internes et filiales Groupe sur les thématiques liées à l’autonomie / à la résidence adaptée. Enfin, il est amené à participer à des groupes de travail transverses sur la charte qualité / les procédures associées, et les études d’adaptation ou d’ergonomie en lien avec les partenaires dédiés.

Jean-José Hellin a rejoint TMH en 2004 en tant que responsable d’antenne, puis responsable copropriétés de 2015 à 2021.

» Les missions de Jean-José Hellin et Sébastien Rey vont permettre de poursuivre et d’accélérer nos actions en faveur du handicap, du recrutement à la fidélisation, en passant par l’adaptation des postes et l’intégration dans les équipes. Une politique RH inclusive et ouverte à la diversité qui figure au cœur des engagements RSE du Groupe « , commente Karine Julien- Elkaïm, présidente du comité exécutif du Groupe Polylogis.