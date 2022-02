Julien Brizet (Neiluj Immo) : Le coach en prospection téléphonique

Julien Brizet, agent et formateur immobilier, parodie les coachs qui mettent la pression à leurs collaborateurs à propos de la prospection téléphonique.

Dans cette vidéo, Julien Brizet, agent, formateur immobilier et humoriste, parodie les coachs, formateurs et chefs d’entreprise qui continue à faire du « forcing » et mettre la « pression » à leurs collaborateurs à propos de la prospection téléphonique.

« Prenez soin de vos collaborateurs pour qu’il prennent soin des clients et de leur business ».