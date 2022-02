Nominations : Pierre-Henry Pouchelon et Anne Gindt intègrent le comité exécutif de Nexity

Pierre-Henry Pouchelon et Anne Gindt deviennent respectivement Chief Operating Officer et Directrice de la Communication et intègrent le comité exécutif de Nexity

Pierre-Henry Pouchelon, nouveau Chief Operating Officer

Pierre-Henry Pouchelon, précédemment Directeur général délégué du pôle Services aux particuliers, est nommé Chief Operating Officer.

Il sera en charge de l’efficacité opérationnelle et des process Groupe, ainsi que du déploiement du plan stratégique de Nexity. Le 28 Avril, Nexity dévoilera ses ambitions lors des Journées investisseurs. Rattaché à la Direction générale, il aura pour mission de piloter au quotidien le plan de transformation. Plan déjà largement engagé et d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique à venir.

Il a travaillé près de 10 ans au sein du cabinet d’audit Mazars. En 2016, Pierre-Henry Pouchelon a rejoint Nexity en tant que Business Controller du réseau d’agence de Nexity. Suite à cela il devient Secrétaire Général du Pôle Services Immobiliers aux particuliers en 2018. En octobre 2020 il est nommé Directeur Général Délégué du nouveau Pôle Services aux particuliers de Nexity. Il a ainsi contribué à ce titre à la réussite de son redéploiement stratégique.

Pierre-Henry Pouchelon a 38 ans. Il est titulaire d’un Master 1 en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Il obtient également un Master 2 en assurance et gestion des risques à l’Université Paris-Dauphine.

Anne Gindt, nouvelle Directrice de la Communication

Anne Gindt, jusqu’à présent chargée de mission auprès de Véronique Bédague, Directrice générale du Groupe, prend les fonctions de Directrice de la communication du Groupe.

Rattachée à la Direction générale, elle aura notamment pour mission de faire pivoter la communication de Nexity. La diriger vers davantage d’ouverture sur son environnement et d’ancrage dans les territoires. Le tout, en lien avec l’évolution de la société et des nouveaux usages. Ces derniers ont permis à Nexity de devenir la 1e plateforme de services immobiliers du marché.

Elle commence son parcours dans les relations clients. Notamment dans la start up Ucar ou pour Steeluser, marque de Usinor pour la vente de chute d’acier en ligne. Ensuite elle se dirige vers l’univers culturel en devenant rédactrice pour Arte Magazine. Elle poursuite son parcours avec le Réseau Varèse, Learnorama, T&M au Théâtre Nanterre-Amandiers. Enfin elle devient responsable communication à la Scène Nationale de Saint-Quentin-en Yvelines.

Anne Gindt a rejoint Nexity en 2012 comme responsable communication. En 2016, elle devient Directrice adjointe de la communication en 2016. En 2018, elle est devenue Chargée de mission auprès de Véronique Bédague.

Anne Gindt, 46 ans, est titulaire d’un Master 2 en germanistique – Université Marc Bloch à Strasbourg et a suivi un cursus de Lettres Supérieures à Paris (Hypokhâgne et Khâgne).