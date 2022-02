Banque en ligne : que faut-il savoir avant d’ouvrir un compte ?

Vous souhaitez ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne ? Découvrez 4 conseils à suivre avant de vous lancer !

4 conseils avant d’ouvrir un compte bancaire en ligne

Lorsque l’on souhaite ouvrir un compte bancaire, plusieurs possibilités peuvent être envisagées et notamment celle de se tourner vers une banque en ligne. En effet, il est tout à fait possible de sortir des schémas traditionnels et de choisir une banque qui propose ses services en ligne. Attention cependant à opter pour celle qui correspondra véritablement à ses besoins, ses attentes, mais aussi ses projets.

Une banque en ligne, c’est quoi ?

Avant d’ouvrir un compte bancaire en ligne, il peut être intéressant de rappeler ce qu’est une banque en ligne. Une banque en ligne est une banque qui propose ses services exclusivement en ligne. Par comparaison, une banque traditionnelle va disposer d’agences avec pignon sur rue. La banque en ligne, elle, n’est accessible que par le biais d’un site internet ou d’une application.

Les banques en ligne proposent une multitude de services tout comme en agence classique avec la mise en place d’un compte courant, l’accès à une carte bancaire, à des offres d’épargne, de crédit, en ligne, mais peuvent en fait répondre aux besoins de tous les types de public.

Comme n’importe quelle autre banque, il convient de prendre le temps de la réflexion avant de choisir un établissement pour ouvrir un compte bancaire, et ainsi de s’assurer d’opter pour une banque qui saura répondre à ses attentes.

4 conseils pour bien choisir

Il existe de nombreuses offres sur le marché en matière de banque en ligne et définir certains critères en amont permettra de faire plus facilement son choix et d’éviter les erreurs.

Définir ses attentes

Tout d’abord, on commencera par définir ses attentes avec précision. Pourquoi souhaite-t-on ouvrir un compte courant ? A-t-on aussi besoin d’une carte ? Quel sera l’usage que l’on fera de son compte et de sa carte ? Quel type d’opération va-t-on être amené à réaliser ? Autant de questions à se poser avant de prendre contact avec une banque en ligne pour découvrir les offres proposées.

Comparer les offres

Une fois ses attentes bien définies, il est alors possible de comparer les offres. Il existe une multitude de banques en ligne c’est pourquoi opter pour l’aide d’un comparateur peut être un excellent moyen de gagner du temps. On regardera donc quelles sont les offres qui correspondent le mieux à ses attentes, mais aussi, et surtout les tarifs pratiqués. Les frais de gestion de compte mais aussi le coût de la carte ou encore les frais liés aux incidents bancaires sont autant de dépenses potentielles qu’il faudra prendre en compte dans son calcul.

Comparer les services

Plus que les offres en elles-mêmes, ce sont aussi les services proposés par la banque en ligne choisie qui pourront être intéressants. Il peut s’agir par exemple d’une application particulièrement bien conçue ou encore d’un service client suffisamment disponible. Il s’agit ici aussi de critères de choix qui peuvent avoir leur importance et faciliter la prise de décision.

Anticiper l’avenir

Enfin, plus que de répondre à son besoin présent, une banque (qu’elle soit traditionnelle ou en ligne) doit permettre de répondre à ses besoins futurs. On pourra donc prêter attention à la mise à disposition d’offres de crédit, d’épargne ou encore d’assurance vie auxquelles on serait susceptible de s’intéresser dans un avenir plus ou moins proche. Opter pour une banque en ligne avec une large gamme de produits peut alors être intéressant.