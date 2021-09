Boursorama, désignée banque préférée des des étudiants

Étudiants et futurs étudiants, les demandes de bourse et de logement, c'est maintenant !

Cartes gratuites sans conditions de revenus avec possibilité de découvert, offre pour les profils globetrotters, application mobile « ultra-performante »… Boursorama Banque séduit les jeunes et détient le titre de meilleure banque pour les étudiants selon le Palmarès 2021 de Selectra.

250 000 moins de 25 ans ont rejoint Boursorama Banque en 1 an

Début des études, séjour à l’étranger, stage ou alternance, premiers pas dans la vie active… Les attentes des étudiants vis-à-vis de leurs banques sont aussi nombreuses que leurs profils ou ou leurs parcours. Si les besoins des jeunes évoluent en permanence certains paramètres comptent plus que d’autres pour le choix de leur banque : frais bancaires, les frais à l’étranger, et une gestion 100% mobile de leur budget.

Avec WELCOME et ULTIM, Boursorama Banque répond en tout point à ces attentes et c’est ainsi que plus de 250.000 jeunes de moins de 25 ans l’ont rejointe depuis la rentrée scolaire de 2020.

Boursorama, la banque la moins chère pour les jeunes…

La question du pouvoir d’achat est primordiale pour les étudiants, qui plus est dans un contexte de crise sanitaire où il est notamment très compliqué de trouver un job.

Chez Boursorama, ce sont plus de 200€ de frais bancaires qu’économisent en moyenne chaque année ses clients grâce une carte bancaire gratuite, aucuns frais de tenue de compte et des paiements à l’étranger totalement gratuits. Ses jeunes clients peuvent alors dépenser leur argent pour leurs besoins quotidiens comme pour leurs envies, même les plus farfelues plutôt qu’en frais bancaires ainsi que le montre la nouvelle campagne WELCOME signée Buzzman « Faites ce que vous voulez de votre argent, mais ne le dépensez pas chez nous« .

… y compris à l’étranger !

A l’étranger aussi, ces frais sont les moins chers, « une offre pensée pour les globe-trotters » selon Selectra. Cet été, c’était même le cas pour l’ensemble des clients de Boursorama Banque qui leur offrait, en juillet et aout, quelle que soit la carte bancaire détenue, la totalité des frais de retraits et de paiements à l’étranger.

Une expérience 100% digitale pour gérer ses finances

100% mobiles et souvent fins connaisseurs de technologies et d’innovations, les étudiants recherchent les applications les plus pratiques, performantes, pratiques et adaptées pour les aider à gérer simplement leurs finances en y passant le moins de temps possible (application mobiles, virement instantané sms/mobile, blocage/déblocage carte bancaire, etc.).

Le parcours et l’expérience 100% digitale proposés par Boursorama Banque ont aussi été plébiscités par Selectra qui a, en juin dernier, jugé l’application de Boursorama Banque comme étant la plus complète et la plus innovante. Enfin, l’appli de Boursorama Banque obtient la note de 4,8 sur 5 que ce soit sur l’Apple Store et le Play Store Google ce qui représente la meilleure note combinée parmi les applications mobiles bancaires.

« A quelques jours de la rentrée, Boursorama Banque est ravie d’être reconnue comme la meilleure banque pour les étudiants. Plus d’un nouveau client sur trois a moins de 25 ans, et pour eux comme pour tous les autres, notre objectif quotidien est de leur faciliter la vie avec la meilleure expérience mobile et d’améliorer leur pouvoir d’achat.», explique Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama.