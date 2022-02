Le coin du conseiller immobilier : Les choses à savoir avant de se lancer en immobilier

Professionnels de l’immobilier, Dominique Piredda dévoile les choses à connaître avant de se lancer en immobilier.

Résister à la frustration

Vous allez, ou peut-être êtes-vous déjà confrontés à des résistances ou à des évènements qui ne vous permettent pas d’obtenir les résultats escomptés immédiatement. Parfois même vous travaillez pour rien, de nombreux prospects refusent votre aide, tardent à vous faire confiance, à signer un mandat, à baisser leur prix…

La frustration et parfois la peur deviendront plus fortes, mais il vous faudra continuer à prospecter en permanence, lancer toujours plus d’actions pour générer un flux important de contacts, pour créer un volume suffisant d’opportunités, parmi lesquelles certaines porteront leurs fruits plus rapidement que d’autres, quand d’autres encore échoueront.

Patience, détermination et persévérance

Personne n’y échappe et généralement, ceux qui refusent la frustration finissent par abandonner. Vous devez l’anticiper et surtout ne pas l’ignorer, ni avant de vous engager dans ce métier, ni après.

Il vous faudra sans cesse être patient, déterminé, persévérant et avoir confiance en vous si vous ne voulez pas souffrir, être inquiet et vivre avec ce sentiment insupportable d’insécurité qui mine de nombreux professionnels, parfois même après plusieurs années d’expérience.

Gérer son indépendance

Alors que la majorité d’entre nous rejoignent ce métier pour la liberté qu’il semble offrir, nombreux sont ceux qui échoueront à cause d’elle, du mythe de l’indépendance qu’elle représente. Un mythe mit très souvent en avant par de nombreux recruteurs à grands coups de slogans du style : « Devenez votre propre patron, soyez libre, travaillez quand vous voulez » ou encore « gagnez votre indépendance financière ».

Nous sommes libres d’exécuter ou pas telle ou telle tâche, d’organiser notre emploi du temps, de limiter ou au contraire d’augmenter nos horaires de travail. Mais ne perdons jamais de vue que ce sont ces mêmes choix quotidiens dont on est entièrement responsable, qui déterminent celui que nous faisons d’échouer ou de réussir.