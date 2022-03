Immobilier, blockchain, location et smart bail avec Cathy Zadra Veil (ESPI)

Cathy Zadra-Veil, enseignante chercheuse à l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières est l’invirée Mon Podcast Immo.

Le point sur le i #2.Technique d’enregistrement des données de façon vérifiable et infalsifiable, la blockchain se répand dans les métiers de l’immobilier. Elle se présente comme un outil permettant plus transparence, de traçabilité, de simplification et d’automatisation des contrats.

Cathy Zadra-Veil, enseignante chercheuse au sein du Groupe ESPI a orchestré avec le laboratoire ESPI 2R et ses partenaires le « Livre blanc Blockchain & immobilier : le smart bail » . Elle présente ses principaux enseignements au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.