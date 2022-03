Pros de l’immo : Comment faire du bon marketing immobilier en 2022 ?

Vous êtes pros de l’immo, agents immobiliers, mandataires ou conseillers immobiliers ? Vous cherchez des idées marketing pour étendre votre empreinte numérique . Suivez le guide !

Les stratégies de marketing limitées, telles que les simples dépliants et brochures ou les présentations de sites Web périmés et non interactifs, ne suffisent plus pour commercialiser avec succès les propriétés disponibles à la location et à la vente.

Dans l’environnement technologique d’aujourd’hui, les professionnels de l’immobilier doivent être en mesure d’étendre leurs stratégies de marketing pour inclure des campagnes de marketing numérique, des annonces payantes sur les médias sociaux, des annonces d’immobilier en ligne.

Vous trouverez ci-dessous les points clés pour accélérer votre stratégie de marketing immobilier, ainsi que des idées de marketing immobilier efficaces pour étendre votre empreinte numérique et développer votre activité.

Définissez vos objectifs et votre public cible

La façon dont vous commercialisez une propriété dépend principalement de votre public cible. Vous devez donc commencer par définir vos principaux objectifs et votre public cible.

Où votre public passe-t-il son temps en ligne ?

Quelles méthodes allez-vous utiliser pour l’atteindre ?

Quels actifs devez-vous créer ?

Quel est votre budget ?

Vos concurrents peuvent vous donner des idées, alors faites une brève étude sur ce qu’ils font pour se commercialiser et vendre leurs propriétés ; puis réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous démarquer. Votre proposition de valeur contribuera à jeter les bases de vos futures communications et supports marketing.

Vous pouvez d’ailleurs en savoir plus sur le marketing immobilier sur ce site.

Élaborer un plan de marketing immobilier

Mais qu’est-ce qu’un plan de marketing immobilier et pourquoi en avez-vous besoin ? Eh bien, un plan marketing fournit un aperçu complet de votre mission globale, de votre argument de vente unique, de votre public cible, de votre stratégie et de vos indicateurs de succès.

Avec ce plan en tête, commencez à définir les éléments qui seront nécessaires pour mettre en œuvre votre stratégie de marketing immobilier.

Considérez les outils et logiciels nécessaires

Pour exécuter une stratégie marketing immobilier efficace, vous devez vous assurer que vous disposez des bons outils. La liste des outils de marketing immobilier que vous utilisez couvre une variété d’utilisations et d’exigences différentes, allant de la gestion des contacts au marketing par e-mail en passant par les présentations d’annonces et plus encore.

Il est important d’accorder au processus de sélection de la technologie l’attention qu’il mérite afin que vous n’ayez pas à changer constamment de plateforme. Le coût de basculement d’une plate-forme à une autre peut non seulement diminuer la productivité, mais également entraver votre capacité à fonctionner à 100 % pendant que vous gérez la transition.

Modernisez le site Web de votre entreprise

Le site Web de votre entreprise est souvent la première impression que vous donnez à un client potentiel et un facteur clé pour inspirer confiance aux prospects.

Il peut également servir d’outil de marketing important, vous permettant de présenter les actualités de l’entreprise, de démontrer votre leadership par des articles de blog et des études de recherche, et de promouvoir vos propriétés à l’aide d’un moteur de recherche.

Assurez-vous de développer un plan de référencement immobilier le plus tôt possible. La visibilité des moteurs de recherche peut avoir un impact puissant sur votre entreprise et aider à attirer les locataires, les courtiers et les investisseurs vers votre site Web.

Créez une stratégie de publicité payante sur les réseaux sociaux

Une autre façon de se faire connaître et d’acquérir des visites est de mener des campagnes de publicité immobilière à la performance sur les réseaux sociaux.

Les médias sociaux sont absolument indispensables si vous voulez vous vendre en tant qu’agent immobilier. Eh oui, une présence sur toutes les grandes plateformes telles que LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest est l’idéal. Toutefois, si vous cherchez à maximiser vos efforts, alors Facebook est la voie à suivre. Il est facile à utiliser, et ne prend pas de temps à apprendre.

Mesurez votre succès

L’élément le plus critique d’une stratégie de marketing immobilier réussie est de mesurer le succès de vos activités. Définissez des indicateurs clés pour chacun de vos canaux marketing, configurez un rapport de marketing immobilier et prenez des décisions basées sur les données pour améliorer continuellement vos efforts.

Ne laissez pas votre stratégie péricliter ! Vous devriez constamment tester des idées et des tactiques pour voir ce qui fonctionne et, plus important encore, ce qui n’a aucun impact.

Plus important encore, ne perdez pas de vue l’impact de vos stratégies marketing sur vos objectifs.