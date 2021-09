Qu’est-ce qu’un bon marketing immobilier ?

Disposer de bonnes stratégies de marketing est indispensable pour réussir dans l’immobilier. Ce qu’il faut savoir.

Le marché de l’immobilier avec ses nombreux métiers séduit un nombre croissant de personnes. Toutefois, avec la concurrence qui fait rage, pouvoir tirer son épingle du jeu est loin d’être de tout repos. Il faudra notamment pour cela disposer de bonnes stratégies de marketing immobilier afin de s’adapter aux habitudes changeantes des prospects. De quoi s’agit-il ? Découvrez-le dans ce tout d’horizon du marketing immobilier !

Le marketing immobilier, pour quoi faire ?

Le marketing immobilier désigne l’ensemble des stratégies et des actions que peut mener un professionnel de l’immobilier afin de s’établir efficacement et durablement sur son marché. Cette composante tient une place capitale dans le succès de toute entreprise et celles de l’immobilier n’échappent pas à cette réalité.

Qui plus est, avec les clients qui deviennent de plus en plus exigeants, l’ultra compétitivité du secteur immobilier et la pénurie de logements, les professionnels de l’immobilier ont besoin d’intégrer un bon marketing immobilier à leur stratégie globale. Ce faisant, ils éviteront le fameux effet Kodak. Petite piqûre de rappel pour les pros de l’immo, cette entreprise, après avoir été numéro 1 de la photographie a fini par fermer, car incapable de s’adapter aux besoins de sa clientèle.

Par ailleurs, seul un bon marketing immobilier peut vous permettre de maintenir l’attention de vos prospects et de suivre leur évolution tout au long de leur parcours client. Cela vous permettra de gagner des mandats. Ceux-ci sont d’ailleurs le véritable nerf de la guerre dans la plupart des métiers de l’immobilier.



La communication, un incontournable pour un bon marketing immobilier

Le secret d’un marketing immobilier efficace réside avant tout dans la communication. Celle-ci vous permet de faire part de vos propositions commerciales à vos clients ou prospects. Bien évidemment, il ne suffit pas de communiquer. Votre communication doit en effet être mise en forme pour demeurer séduisante et attractive aux yeux de vos cibles. Elle doit par ailleurs donner de la visibilité à votre enseigne.

Plus concrètement, il s’agit de produire du contenu de qualité, plaisant, voire même ludique pour faire asseoir votre notoriété et vous établir comme un expert aux yeux de vos prospects. Il vous sera alors plus facile de générer du trafic de qualité avec le temps. Cette façon de faire venir à vous les clients naturellement en jouant la carte de la notoriété est qualifiée d’inbound marketing ou marketing entrant. Cela vous permet de montrer à vos prospects que vous détenez la solution qui leur convient. Cette stratégie rencontre actuellement plus de succès que l’outbond marketing ou marketing sortant qui empiète souvent sur l’espace personnel des potentiels clients.

En outre, avec les stratégies d’e-mailing, vous pouvez collecter des données pertinentes qui vous serviront à mieux connaître vos prospects. Il vous sera alors d’autant plus aisé de les relancer avec des contenus et des offres plus ciblées. Vous optimisez ainsi vos chances de les convertir en clients.

Les meilleurs supports de communication pour le marketing immobilier

Pour développer efficacement vos stratégies marketing, vous devez vous servir des supports de communication les plus plébiscités sur internet. Il s’agit notamment des vidéos, des articles de blog, des papiers blancs ou encore des infographies. Les vidéos par exemple sont de loin les médias les plus appréciés des internautes. Chaque jour, plus de la moitié de ceux-ci en consomment. Quant aux articles de blog immobiliers, ils sont excellents pour votre référencement naturel à condition que vous maîtrisiez les rouages du SEO. En ce qui concerne les infographies, leur gros avantage réside dans leur aspect synthétique, ce qui accélère la lecture.

Communiquer votre marketing immobilier, de nombreux outils

Pour communiquer votre marketing immobilier, vous pouvez vous servir des nombreux outils de communication disponibles. On peut tout d’abord mentionner les réseaux sociaux. Incontournables dans toute stratégie de web marketing immobilier, ils vous permettent d’atteindre des millions de personnes. En France par exemple, on dénombre 41 millions d’utilisateurs rien que sur Facebook.

De même, vous pouvez compter sur votre site web. Ce dernier peut être transformé en un véritable média. Bien plus qu’une simple vitrine, il vous permet si bien exploité, d’inciter vos prospects à choisir votre agence. Vous pouvez par exemple y abriter un blog dans lequel vous publierez des articles sur l’immobilier.

En définitive, il n’est pas concevable d’espérer réussir dans le secteur ultra compétitif de l’immobilier sans une stratégie marketing bien ficelée. Celle-ci implique notamment une communication séduisante, de l’e-mailing ou encore l’utilisation des réseaux sociaux et de votre site internet comme de puissants leviers d’acquisition. Vous ne devez donc pas la négliger, car elle seule peut vous permettre de générer des prospects, de les convertir en clients puis de les fidéliser.