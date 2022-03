Vacances : 3 conseils pour préparer votre premier « road trip » en camping-car

Vous rêvez d’espace, de liberté ? Goboony partage trois conseils pour préparer et réussir votre premier voyage sur la route. Suivez le guide …

Qu’y a-t-il de plus réjouissant, durant la période estivale, que de contempler, depuis son véhicule, des paysages captivants ? Mais, aussi exaltante que puisse être l’expérience d’un voyage en camping-car, il convient d’observer certaines mesures pour mener à bien sa programmation et son organisation. Goboony, plateforme de location de camping-cars, vous donne trois conseils pour vous permettre de profiter pleinement de votre premier voyage sur la route.

Se poser les bonnes questions

L’un des principaux atouts du voyage en camping-car est le sentiment de liberté qui y est associé. Cette liberté est telle que certaines questions doivent être posées avant de se lancer sur la route, afin de rendre l’aventure encore plus mémorable et de réussir à définir tous les aspects liés à son voyage.

Tout d’abord, il est important de se demander naturellement où l’on va aller, s’il s’agit d’un long voyage ou pas, s’il y a des montagnes en route ou pas ou encore s’il y aura de la neige. La deuxième question est de savoir avec qui l’on va voyager, de façon à connaître le nombre de voyageurs, si des enfants ou des personnes âgées participent ou non au voyage. Ce point est essentiel si des activités sportives sont prévues en cours de route. Enfin, tous les voyageurs devraient se demander quelles seront leurs activités avant de prendre la route, à savoir s’ils feront des activités à caractère spécifiquement ludique – sport en plein air par exemple -, s’ils vont se détendre ou simplement rester sur la route en continu. Cela est très utile pour la planification de son itinéraire le long du voyage.

Bien choisir son véhicule

Lorsque l’on décide de réaliser son premier voyage en camping-car, il est très important de trouver le véhicule qui correspond à ses besoins. Sur les plateformes de location, il faut veiller à regarder ce qui est inclus et si une assurance est proposée. Comprenant généralement, les garanties responsabilité civile, omnium et assistance dépannage afin de voyager en toute tranquillité. Elle offre aux propriétaires la garantie que leur véhicule sera entièrement protégé, et aux particuliers la certitude de louer un camping-car bien entretenu et en bon état.

Définir sa destination tout en se laissant porter

Si le camping-car procure la liberté de voyager sans contrainte et permet le passage en mode « road trip », il exige néanmoins la planification a minima de son itinéraire. En plus d’avoir une idée de départ de la durée de son voyage et des endroits que l’on souhaite visiter, il est important d’avoir une idée des lieux à découvrir en cours de route. Il est également conseillé de définir les aires de camping où l’on compte séjourner. Pour ce faire, il existe de nombreuses solutions en ligne pour aider les adeptes du camping-car à réaliser au mieux leur voyage. Les sites de cartographie en ligne sont un excellent moyen pour démarrer. Il suffit d’entrer son point de départ et son point d’arrivée pour que le site suggère au voyageur un ou potentiellement plusieurs choix d’itinéraires.

La préparation permet d’autre part de planifier et de réserver des aires de camping bien précises, ce qui peut s’avérer essentiel lorsque l’on voyage dans des régions très fréquentées lors des périodes de forte affluence, comme le printemps ou en plein été.