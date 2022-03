Laforêt recrute ses futurs patrons au salon de la Franchise du 20 au 23 mars à la Porte de Versailles

Vous rêvez d’ouvrir une agence ? Faites un tour au salon de la Franchise du 20 au 23 mars à la Porte de Versailles et choisissez votre marque. Laforêt recrute ses futurs franchisés…

Avec un réseau de 700 agences et 4 500 collaborateurs, Laforêt est depuis 31 ans l’expert incontournable de l’immobilier. Numéro 1 de la confiance depuis 11 ans, mais aussi élue meilleure franchise 2022 et meilleur employeur 2021 *, l’enseigne se rendra sur Franchise Expo pour convaincre les futurs entrepreneurs de se lancer à ses côtés.

Sur un marché extrêmement dynamique, Laforêt confirme son attractivité en ayant signé sur le seul mois de février, 15 nouveaux contrats. Sur le salon, les visiteurs découvriront ce qui convainc ces nouveaux franchisés de rejoindre son réseau, ainsi que les nombreuses opportunités proposées par l’enseigne dans toute la France.

Des conseillers immobiliers 2.0 qui font la différence !

Pionnière de l’innovation immobilière, Laforêt s’inscrit dans une transformation digitale active pour améliorer sans cesse l’expérience client, mais aussi pour soutenir et simplifier au quotidien l’activité de ses franchisés, afin de leur permettre d’exercer dans les meilleures conditions. Visite virtuelle, plans 3D, i-suivi, signature électronique, coffre-fort numérique… : autant d’innovations qui permettent à l’enseigne de garder une longueur d’avance sur son secteur. Échanges fluidifiés, simplification des procédures pour plus de réactivité, mais aussi accès à des outils partagés et performants : Laforêt soigne ses franchisés ! Parmi les nombreux moyens mis à leur disposition, la plate-forme digitale de formation qui compte plus de 70 modules en blended-learning et offre un coaching personnalisé.

Des opportunités entrepreneuriales ouvertes dans la France entière

Cette stratégie volontariste se révèle très largement gagnante. En 2021, 106 nouveaux franchisés ont rejoint Laforêt et ce sont pas moins de 30 nouveaux entrepreneurs qui nous ont rejoints depuis le début l’année. Qu’il s’agisse d’une première aventure entrepreneuriale, d’une reconversion professionnelle ou de conseillers indépendants souhaitant bénéficier de l’accompagnement d’un leader, l’enseigne propose une nouvelle fois de belles opportunités dans la France entière. Laforêt offre une réponse attractive aux désirs d’entrepreneuriat, tout en apportant la notoriété d’un réseau solide et dynamique dans lequel les franchisés peuvent bénéficier de parcours experts. Laforêt vient d’ailleurs d’ouvrir son espace sur « Welcome to the jungle », confirmant son ambition en matière de recrutement.

« Respirez, vous passez par Laforêt »

Sur le salon Franchise Expo, les visiteurs pourront aussi découvrir les nouvelles identité visuelle et signature de l’enseigne, qui réaffirment sa promesse de simplifier les projets immobiliers des Français tout en incarnant un positionnement plus moderne, digital et écoresponsable.

* Le label de meilleur employeur de France dans la catégorie « immobilier » décerné par le magazine Capital et l’institut Statista 2021