Guy Hoquet l’Immobilier sera au Salon Franchise Expo du 26 au 29 septembre

L’immobilier vous intéresse ? Guy Hoquet l’Immobilier sera présent au salon de la Fédération française de la franchise qui se tiendra du 26 au 29 septembre à la Porte de Versailles. L’occasion de découvrir les nombreuses perspectives de développement que le réseau à offrir auprès des équipes (stand D27-E28).

L’immobilier : secteur résilient malgré la crise

Se lancer dans l’immobilier, c’est avant tout miser sur un marché stable et solide. Malgré la crise sanitaire, qui a conduit à un ralentissement brutal de l’activité, le secteur immobilier et Guy Hoquet ont réalisé une belle année 2020, avec des Français souhaitant réaliser leurs projets immobiliers. En 2021, les chiffres sont mêmes comparables à l’année 2019, où la barre symbolique du million de transactions avait été atteinte.

Ainsi, la franchise immobilière est aujourd’hui l’une des plus rentables du marché et promet de belles opportunités à ceux qui voudraient se reconvertir. Une aventure professionnelle pleine de challenges et accessible en rejoignant le 3e réseau français.

Un réseau qui forme, accompagne et garantit une activité pérenne

Avec plus de 580 agences réparties sur le territoire, Guy Hoquet l’Immobilier est un acteur majeur du marché immobilier qui continue de se développer. Les porteurs de projet qui souhaiteraient rejoindre le réseau auront la garantie d’être accompagnés et soutenus tout au long de leur carrière.

Ainsi, au contact des experts Guy Hoquet présents sur le salon, les cadres en reconversion et autres visiteurs pourront découvrir les valeurs d’une franchise qui se démarque des autres grâce à l’accompagnement personnalisé, de l’ouverture de l’agence aux premiers mois d’activité (évaluation financière, aide au choix de l’implantation, obtention de la carte T, …).

Cet accompagnement à la fois professionnel et personnalisé est au cœur des valeurs du réseau, qui place l’humain au service de la performance et de ses clients. Preuve de son efficacité, une agence Guy Hoquet réalise en moyenne un chiffre d’affaires de 450 000 € après deux ans d’activité…

Exercer une activité diversifiée grâce au multi-services

Rejoindre Guy Hoquet l’Immobilier, c’est également la possibilité de se former à de nombreux métiers. Premier réseau à avoir développé le multi-services au sein de ses agences, Guy Hoquet l’Immobilier offre à ses franchisés la possibilité de se former à de nouvelles compétences puis de les proposer à ses clients. Expertises énergétiques, financement, évaluation patrimoniale, gestion locative et assurance sont autant de métiers et services à découvrir. Et dont les formations sont d’ores et déjà incluses dans la redevance. Une donnée capitale lorsque l’on sait qu’un conseiller formé fait progresser le chiffre d’affaires de son agence de 24% en moyenne.

« Notre ambition chez Guy Hoquet est de devenir un réseau 100% formé, 100% multi-services, en recrutant des porteurs de projets passionnés et désireux de s’épanouir dans un métier qui évolue sans cesse et offre de belles perspectives. Nous souhaitons accueillir ceux qui partagent nos valeurs et rejoignent notre conception humaine de la profession », explique Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet l’Immobilier.