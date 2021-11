Laforêt rafle le prix de la « Meilleure franchise de l’année 2021-2022 » pour la 3e fois

Un véritable plébiscite… Laforêt décroche pour la 3e année consécutive le prix de la « Meilleure Franchise » dans la catégorie « Immobilier ».

Une consécration pour ses quelque 4 500 collaborateurs qui récompense une nouvelle fois la qualité des services proposés et l’attention toute particulière portée à l’innovation. Récemment, l’enseigne a également obtenu le titre de la « Meilleure Relation Client 2021-2022 » et de la « Meilleure Chaîne de Magasins 2021-2022 », toutes catégories confondues, avec un score de 9,85/10. Réseau omnicanal, Laforêt est aujourd’hui très avancé dans l’alliance de l’expertise, du conseil et des nouvelles technologies. Une stratégie qui se révèle, donc, une nouvelle fois gagnante…

Une moyenne record de 9,85/10

Pour désigner la Meilleure Franchise de l’année 2021-2022 dans la catégorie « immobilier », près de 480 000 consommateurs ont voté et attribué leurs notes selon divers critères : notoriété, positionnement, relation client…

Laforêt, qui fête cette année ses 30 ans d’existence, obtient une moyenne record de 9,85/10, confirmant ainsi la confiance durable que les Français lui accordent. Une juste récompense, puisque la satisfaction client apparaît comme la première préoccupation du réseau qui s’est doté en la matière d’un outil de mesure innovant : chaque année, l’enseigne analyse ainsi plus de 35 000 questionnaires de satisfaction, qui permettent de mieux accompagner les clients, qu’ils soient acquéreurs ou vendeurs, tout au long de leur parcours immobilier.

« Le marché immobilier est extrêmement dynamique et la franchise Laforêt apparaît toujours plus attractive : depuis le mois de janvier 2021, nous avons ouvert 56 nouvelles agences et devrions en inaugurer 90 autres au cours de 18 prochains mois, se réjouit Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt. L’activité actuelle est telle que le volume des transactions enregistrées au sein de notre réseau pourrait bien détrôner celui, pourtant record, de 2019.»

Le digital au service de l’humain

Cette nouvelle récompense obtenue par Laforêt n’est pas due au hasard. À la pointe de la digitalisation, les agences immobilières du réseau proposent depuis le premier confinement un service unique de visite immobilière, à distance et en live, dénommé VisioVisit. Depuis leur canapé, les potentiels acheteurs ou locataires effectuent ainsi une visite des lieux en visio via un simple smartphone, tandis que les conseillers Laforêt profitent de ce service pour établir une première estimation d’un bien en vue de sa commercialisation.

Le réseau a également été pionnier sur la digitalisation des formalités administratives avec, notamment, la signature électronique pour conclure les mandats, baux et compromis de vente, facilitant, sécurisant et accélérant ainsi les transactions. Enfin, ses agences ont également été parmi les premières en France à être équipées de casques de réalité virtuelle permettant aux clients une première sélection des biens à distance.