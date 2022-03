Immobilier Aubagne (13) : Les rares villas à la vente partent très rapidement

Margaux Level, conseillère en immobilier passionnée par son métier depuis plus de 7 ans, spécialiste secteur Pays d’Aubagne et Provence Verte, nous fait découvrir Aubagne et son marché immobilier prisé.

Cité provençale connue pour ses santons, son marché et les collines de Marcel Pagnol, Aubagne, commune des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est un secteur immobilier très dynamique ! En effet, même si les événements sanitaires des deux dernières années ont accru la demande, la ville d’Aubagne a toujours été très demandée.

5ème ville des Bouches du Rhône, Aubagne est en effet une commune vivante qui dispose de nombreux commerces et d’une zone industrielle, les Paluds, qui génèrent de nombreux emplois. La commune bénéficie également d’un réseau de transports en commun efficace et d’un accès rapide à Marseille, Aix-en-Provence ou encore Toulon et à venir le Val’Tram qui va desservir le Pays de l’Etoile.

Un marché immobilier hétéroclite

Mais Aubagne est aussi une ville à la campagne. Elle est entourée de massifs et dispose de nombreux chemins de balade et de randonnées pour les amateurs de nature. Cette ville a donc tous les avantages d’une grande ville au vert ! Elle attire donc tous type d’acquéreurs : c’est un marché est très hétéroclite.

Depuis toujours, de nombreux Marseillais s’installent à Aubagne mais, depuis la crise du Covid-19 et la généralisation du télétravail, la ville attire des acheteurs d’autres régions (notamment de région parisienne).

La demande la plus récurrente par ce profil est une maison familiale T4/5 de 120 m² avec jardin. Concernant les appartements, ce sont souvent de jeunes actifs qui s’en portent acquéreurs, notamment des T3 avec terrasse et stationnement. Dans ce cas de figure, il s’agit davantage d’Aubagnais qui font un achat de confort, à la recherche d’une pièce supplémentaire et/ou d’un extérieur.

Certains acquéreurs souhaitent acheter sans connaître la ville

« De nombreux acquéreurs venant d’autres régions, il m’est déjà arrivé de devoir renseigner des clients sur les différents quartiers de la commune car ils ne connaissaient pas du tout la ville, explique Margaux Level, agent commercial indépendant à l’agence du Sud, réseau local de 8 agences sur le Pays de l’Etoile et en bord de mer. Cela m’avait paru étonnant de vouloir devenir propriétaire sans connaître les lieux mais les atouts d’Aubagne sont si recherchés que cela n’arrête visiblement pas les acheteurs potentiels. J’ai même déjà eu des clients qui ont appelé sur une annonce et voulaient faire une proposition sur un appartement sans être jamais venus dans les Bouches du Rhône ! »

Les villas partent très vite

Dans le pays de l’Etoile, il y a peu d’offres et de nombreux acquéreurs, Aubagne n’y fait pas exception, il est donc toujours sous tension. Les villas individuelles sont les biens les plus rares sur le marché actuellement. Il arrive donc couramment d’avoir plusieurs offres au prix en une seule matinée sur ce type de maison. Cela a été le cas sur une villa l’été dernier, plus de 10 rendez-vous de visite pris sur une journée et 3 offres au prix sur les 4 premières visites rien que sur la matinée, sachant que cette maison avait déjà été à la vente plusieurs mois en 2018 sans trouver d’acquéreur et ceux à un prix inférieur !

« Les acheteurs doivent absolument valider leur financement avant de commencer leurs visites, reprend Margaux Level. En effet, les biens restent si peu de temps sur le marché que le temps de contacter son courtier ou sa banque après une visite, les acquéreurs peuvent passer à côté d’une opportunité. Il est donc important d’anticiper ses démarches en s’assurant de la viabilité de son projet. »

Le marché connaît une stabilisation des prix depuis fin 2021

Avec le Covid, les prix à Aubagne se sont envolés. Ils connaissaient déjà une hausse depuis 2019 mais elle s’est fortement accélérée avec la rareté de l’offre due à la crise sanitaire. Certains biens ont ainsi vu leur valeur augmenter de 10 %. Cette hausse a été la plus significative sur les logements bénéficiant d’un extérieur. Cependant depuis la fin de l’année 2021, nous constatons une stabilisation des prix. Ils restent pour l’instant toujours hauts mais cessent d’augmenter.

Même si il n’est pas évident de donner des ordres de prix étant donné la diversité des biens sur Aubagne, pour les appartements, les prix au m² peuvent varier de 2 200 € dans l’ancien jusque 4 200 € dans les biens plus récents avec un prix médian de 3 000 €. Concernant les maisons, les prix au m² varient de 2500 € jusqu’à 5 300 € pour les constructions de moins de 15 ans avec comme prix médian 4 000 €.

« Je conseille aux vendeurs de passer par une agence immobilière. En effet, dans un marché si particulier, les conseils d’un professionnel du secteur sont essentiels, poursuit Margaux Level. Cela permet ainsi d’établir un prix de mise en vente optimum et d’éviter ainsi les dangers d’une valeur mal déterminée qui pourrait mettre à mal la commercialisation du bien. De plus, les taux d’intérêt commençant à augmenter, il est important de vérifier la solvabilité des acquéreurs, chose qui est plus délicate en fonctionnant de particulier à particulier. »

La Perussonne, les Passons, la Coueste ou encore les Fenestrelles : Des quartiers en hausse

Les secteurs les plus recherchés sont les Solans, Beaudinard et Eoures pour les maisons et concernant les appartements l’hypercentre avec le quartier des Défensions.

Le manque de biens sur la commune entraîne une hausse importante dans d’autres quartiers comme les Passons ou la Coueste recherchés pour leur proximité avec le centre ville ainsi que la Perussone ou les Fenetrelles pour trouver une maison dans un cadre champêtre accessibles facilement en transport en commun.