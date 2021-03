Palmares de l’immobilier : César et Brutus, meilleure agence Rhône-Alpes

Amaury de Loriol, fondateur de César et Brutus, et multi récompensé au Palmares de l’immobilier est l’invité de Mon Podcast Immo.

L’agence César et Brutus a remporté le prix de meilleure agence de l’année pour la région Rhône Alpes au Palmarès de l’immobilier 2020. Amaury de Loriol explique à Mon Podcast Immo ce qui fait la singularité et la réussite de son entreprise basée à Lyon et à Paris.

