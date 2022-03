Julien Raffin devient consultant pour l’émission Proprio À Tout Prix diffusée sur TMC et My TF1

Depuis le 3 janvier, les futurs propriétaires peuvent regarder une nouvelle émission immobilière : « Proprio à tout Prix ». Pour représenter la belle région de Nîmes et son agglomération, c’est Julien RAFFIN, directeur des agences Groupe C2i, qui a été sélectionné par la production du Groupe TF1.

Lancé sur TMC et diffusé également sur My TF1, ce programme unique de télé-achat présente des biens à vendre et les téléspectateurs n’ont plus qu’à prendre rendez-vous avec les consultants officiels. Avec un (énorme) avantage : tous les biens sont proposés en exclusivité sur l’application mobile de l’émission. Ils multiplient donc les chances de visiter et d’acquérir un bien exceptionnel !

Vendre cash en 48 heures

Le concept est simple : chaque semaine, en partenariat avec VendezVotreMaison.fr, Proprio À Tout Prix estime le bien d’un particulier et lui fait une offre sous 48h. Si celle-ci est acceptée, le bien lui est acheté cash, sur-le-champ !

Tout au long de la séquence, le téléspectateur est tenu en haleine puisqu’il suit tout le processus de vente, étape après étape : présentation de l’acheteur, visite du bien, estimation de l’expert, offre, réflexion et décision du vendeur, qui est révélée en fin d’émission. L’Achat Cash a de plus un véritable intérêt pour les particuliers qui peineraient à vendre leur bien puisqu’elle leur permet d’économiser à la fois du temps et de nombreux frais liés aux délais de vente parfois très longs.

Julien Raffin, 37 ans et père de deux enfants, est né à Bouillargues, un village proche de Nîmes, et implanté depuis 14 ans, interviendra chaque mois pour :

Sélectionner deux biens par mois qui seront sublimés à l’écran ;

Proposer 4 reportages photos coup de cœur.

Sa mission ? Offrir une incroyable opportunité aux propriétaires : vendre leur bien en moins de trente jours. En effet, ils vont profiter d’une visibilité à l’échelle nationale auprès de millions de téléspectateurs : une véritable aubaine pour eux !

Comment participer à l’émission ?

Les propriétaires vendeurs souhaitant participer à l’émission devront tester leur éligibilité auprès de Julien Raffin, qui communiquera les candidatures auprès du comité de rédaction de l’émission.

La date du premier tournage ayant lieu le 31 mars, les sélections démarrent dès maintenant ! Comme le nombre de places est limité, il faut postuler rapidement au 07 66 81 67 29 pour connaître les modalités d’inscriptions. L’émission passera les lundis, mercredis et vendredis de 7h à 7h30.

Le Groupe C2i : 210 conseillers immobiliers en France

Le Groupe C2i est la seule structure immobilière hybride de France constituée de 3 niveaux : des conseillers indépendants, des agences et des pôles immobiliers. Le groupe revendique aussi des valeurs fortes : performance, effort, rigueur et engagement, ainsi que plaisir, partage et échange. Fondée par Julien Raffin en 2008, l’activité de la société explose avec l’ouverture d’une seconde agence en 2016, d’une troisième en 2017, et d’une quatrième en 2018.

Aujourd’hui, le Groupe C2i compte 210 conseillers immobiliers en France, 14 agences immobilières, et un pôle immobilier. Situé au cœur du Parc Delta, entre Nîmes et Bouillargues, celui-ci accueille depuis avril 2021 les agents immobiliers du Groupe dans un espace de travail collaboratif.