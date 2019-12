Julien Raffin : avec le Groupe C2i, il invente un réseau “nouvelle génération” et recrute

Notre approche est novatrice puisque notre réseau est constitué uniquement de conseillers expérimentés, qui connaissent leur métier. Ils sont motivés pour se former et performent avec plaisir en équipe. Nous voulons des pros qui ont envie de donner et de recevoir, tous ensemble, en utilisant des ressources communes pour réaliser leurs objectifs et avoir du succès.

Face au succès rencontré depuis son lancement en réseau en janvier 2019, le Groupe C2i, alternative entre agence traditionnelle et réseau de mandataires, recrute de nouveaux conseillers indépendants. Avis aux intéressés …

Le marché de l’immobilier, tel qu’on le connait actuellement, est-il définitivement révolu ? Il suffit de constater la réalité du terrain pour s’apercevoir que les conseillers immobiliers ont du mal à tirer leur épingle du jeu. D’un côté, il y a les agences immobilières de proximité, qui fonctionnent à l’ancienne et dans lesquelles il est très difficile d’évoluer. Les perspectives de carrière inexistantes et la rémunération limitée peinent à séduire les professionnels les plus motivés. De l’autre côté, il y a les réseaux de mandataires nationaux. A priori plus attractifs, ils se soldent souvent par une rude déconvenue : livré à lui-même, sans le moindre suivi, le conseiller subi un isolement trop important.

Une vision novatrice de l’immobilier

Résultat : un quart des négociateurs immobiliers touche moins que le SMIC. Dans ce contexte, Julien Raffin décide alors de réaliser son rêve en lançant sa propre agence immobilière en 2008, à Bouillargues, à proximité de Nîmes : le Groupe C2i. D’emblée, il se démarque en apportant sa vision novatrice de l’immobilier, radicalement différente de celle de ses confrères.

Aujourd’hui, après plus de 11 ans d’expérience dans l’immobilier, Julien reste un chef d’entreprise passionné qui gère la stratégie, la communication, le marketing, le management, et la formation avec une équipe de 25 collaborateurs. Il est propriétaire de 5 agences immobilières dans des villages proches de Nîmes et Alès.

La référence des conseillers en immobilier dans le Gard et l’Occitanie

En janvier 2019, Julien Raffin lance le réseau C2i, un réseau “nouvelle génération”, à la fois sélectif, exigeant et à taille et à vocation humaine. Il offre une réelle alternative à tout ce qui existe actuellement en proposant des outils innovants, un accompagnement poussé, des formations constantes, et une équipe constituée uniquement de professionnels performants. Et il ambitionne aujourd’hui de permettre au Groupe C2i de devenir la référence des conseillers en immobilier dans le Gard et l’Occitanie avec la plus forte image de marque. Pour ce faire, il mise sur la bienveillance et le partage des compétences.

Face au succès rencontré depuis son lancement, le Groupe C2i accélère aujourd’hui désormais son développement et recrute de nouveaux conseillers indépendants.

Le Groupe C2i, c’est avant tout un état d’esprit

Dans son ADN, il y a l’expertise, la bienveillance, la passion, la formation et la volonté de mutualiser les expériences et les connaissances de chacun. Julien Raffin souligne : « Notre approche est novatrice puisque notre réseau est constitué uniquement de conseillers expérimentés, qui connaissent leur métier. Ils sont motivés pour se former et performent avec plaisir en équipe. Nous voulons des pros qui ont envie de donner et de recevoir, tous ensemble, en utilisant des ressources communes pour réaliser leurs objectifs et avoir du succès.»

Quel profil faut-il avoir pour faire partie de la Dream Team de C2i ?

Avoir au moins un an d’expérience dans l’immobilier.

Être dynamique et motivé, avec un amour profond pour ce beau métier et pour l’humain. › Disposer d’une connexion Internet et être autonome.

Adhérer aux valeurs du Groupe C2i telles que : le partage, la performance, l’engagement, le gout de l’effort, la rigueur, le plaisir, le respect, l’échange, la déontologie, la transparence, le travail, la bienveillance.

Résider en priorité dans le Gard et/ou à 3 heures de Nîmes, dans l’Hérault, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, L’Ardèche, La Lozère l’Aveyron et la Haute Loire.