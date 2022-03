L’agence marseillaise Buddy’s Immobilier veut sensibiliser les propriétaires à l’adoption

L’agence marseillaise Buddy’s Immobilier offre un coup de projecteur aux animaux

abandonnés en les intégrant sur les photos de ses biens à la vente. Une première en France !

Rechercher un appartement ou une maison, c’est vouloir prendre un nouveau départ… C’est en partant de ce constat que Buddy’s Immobilier, agence de proximité, implantée dans deux quartiers marseillais, le Camas et les Catalans qui, depuis sa création en 2019, accompagne le monde associatif local, a lancé sa campagne « Adoptons un nouveau style de vie ».

Offrir plus de visibilité aux animaux en quête d’un foyer

Chaque année, l’agence réserve des espaces publicitaires dans des magazines, sur des panneaux d’affichage, etc. Cette année, elle a décidé d’utiliser ces supports d’une autre manière. Son souhait ? Sensibiliser les propriétaires à l’adoption et offrir plus de visibilité aux animaux en quête d’un foyer.

Faire rimer nouveau départ et adoption

Buddy’s Immobilier ainsi encourage l’adoption et mobilise son réseau afin que les dizaines d’animaux pris en charge par les associations de la région puissent eux-aussi se lancer dans une nouvelle aventure familiale. Parce qu’un foyer c’est bien plus que quelques murs, l’agence marseillaise s’investit dès les prémisses du nouveau projet de vie de ses clients en leur présentant un animal à l’adoption.

Buddy’s Immobilier associe ainsi son cœur de métier, l’immobilier, à son engagement pour la cause animale. Tout au long de cette mission, l’équipe est en contact régulier avec les refuges pour suivre l’évolution des dossiers d’adoption.

Bouba : un chien « en sauvetage » de cinq ans

Pour cette première séance photo, Buddy’s Immobilier a travaillé en collaboration avec la SPA de Salon et sa Région. Nouba, un chien « en sauvetage » de cinq ans, s’est glissé devant l’objectif du photographe professionnel de l’agence, Nedim Imre. La sortie en février de l’édition Collector annuelle de Cote Magazine Marseille-Provence marque le début de la campagne.

Féline : photographié sur un des biens à la vente

Féline est le premier chat a avoir été photographié sur un des biens à la vente de l’agence. Elle est prise en charge par Les Ailes de la PA, une association située à Allauch. En 2021, cette association a recueilli 271 animaux errants, soit deux fois plus qu’en 2020.