Immobilier : 79% des non propriétaires espèrent un jour investir dans la pierre

Les résultats de l’étude réalisée par la plateforme de financement participatif immobilier Bricks.co sur les rêves immobiliers des Français en 2022.

I have a dream…

Pour tous les Français qui ne sont pas à l’heure actuelle propriétaires, pouvoir un jour investir dans la pierre est bel et bien un rêve. En effet, plus de 79 % déclarent espérer un jour investir dans l’immobilier. A noter que 19 % pensent ne jamais pouvoir réaliser ce rêve et seulement 2 % n’y sont pas sensibles.

2022, une année pour économiser

Avec cette nouvelle année, plus de 78 % des Français semblent avoir pris une bonne résolution : celle de faire des économies ! En effet, plus de 32 % envisagent de mettre entre 200 € et 300 € de côté chaque mois et 25 % entre 100 € et 200 €.

Quels budgets seront sacrifiés ?

Pour réaliser ces économies, les Français sont prêts à faire des sacrifices. Ainsi, c’est le budget dédié aux vacances qui sera le premier impacté pour 66 %, juste devant celui des transports pour 54 %. A la troisième place, ce sont les cadeaux qui seront moins importants pour 52 % des personnes interrogées.

Les clichés ont la vie dure

Pour pouvoir espérer investir dans un bien immobilier, les Français pensent qu’il est nécessaire d’avoir un apport financier conséquent. Ainsi, plus de 44 % déclarent qu’il faut avoir entre 20 000 € et 50 000 € et 28 % entre 50 000 € et 70 000 €. Seulement 1 % des personnes interrogées savent qu’il existe des solutions qui ne nécessitent pratiquement aucun apport, ou en tous cas bien loin des sommes évoquées.

« Si vous demandez à quelqu’un s’il est nécessaire d’avoir un apport personnel pour acheter un bien immobilier, vous aurez pratiquement toujours une réponse affirmative. Par contre, les personnes qui connaissent les nouvelles solutions d’investissement, comme le participatif, sont très peu nombreuses. Nous le voyons dans cette enquête où seulement 9 % des Français savent qu’il est possible d’investir 10 euros en immobilier et 23 % qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne réellement », a commenté Cédric O’Neill, fondateur et CEO de Bricks.co.

Méthodologie : enquête réalisée auprès 8 216 personnes non propriétaires et réparties sur l’ensemble du territoire français âgées de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France, selon la méthode des quotas, durant la période du 14 au 21 décembre 2021. Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives.