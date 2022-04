Evelyne Gielen : Comment ne pas s’énerver avec un artisan ?

Evelyne Gielen, agent et formatrice immobilier, explique aux particuliers comment déjouez les arnaques des artisans.

Vous venez d’acheter votre premier appartement ou votre première maison et vous êtes plein de rêves ! Vous avez bien raison, profitez de votre bonheur et ne le laissez surtout pas gâcher par les rénovations et travaux. C’est un enfer et cela pousse trop souvent les acheteurs au divorce. Je suis sérieuse, l’heure est grave. Voici comment éviter que votre chantier ne devienne une catastrophe ! Les entrepreneurs en rénovation (ou artisans) sont pleins de ressources.

