Travaux de rénovation : Le guichet unique France Rénov’ est ouvert

La plateforme France-renov.gouv.fr est désormais en ligne pour vous guider dans vos travaux de rénovation énergétique. Vous pouvez aussi contacter un conseiller France Rénov’ via un numéro vert.

France Renov’, pour tous les parcours de travaux

France Rénov’, Service public de la rénovation de l’habitat, est le point d’entrée unique pour tous les parcours de travaux : il donne aux Français un égal accès à l’information, les oriente tout au long de leur projet de rénovation, et assure également une mission d’accompagnement spécifique auprès des ménages aux revenus les plus modestes. Ce réseau est organisé territorialement, avec le concours des collectivités locales, et notamment des Régions, et s’articule de façon complémentaire avec les programmes locaux d’amélioration de l’habitat conduits par les collectivités territoriales.

Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ sont neutres, gratuits et personnalisés, afin de sécuriser le parcours de rénovation, faciliter la mobilisation des aides financières et mieux orienter les ménages vers les professionnels.

Avec France Rénov’, les ménages disposent de plusieurs canaux pour préparer et sécuriser leur projet de rénovation :

–Une plateforme web (france-renov.gouv.fr) sur laquelle ils peuvent trouver des informations utiles au sujet de la rénovation de l’habitat, un outil de simulation permettant d’identifier les aides financières disponibles pour la rénovation énergétique de son logement, ainsi qu’un annuaire des artisans qualifiés RGE ;



-Un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers France Rénov’ ;



-Un réseau de plus de 450 guichets uniques « Espaces Conseil France Rénov’ », répartis sur l’ensemble du territoire, pour informer et conseiller les ménages. Ce réseau, qui fusionne les anciens Espaces Conseil FAIRE et les Points rénovation information de l’Anah (PRIS), poursuivra son déploiement en partenariat avec les collectivités locales.

Mon Accompagnateur Rénov’, pour les projets les plus ambitieux

Les projets de rénovation ambitieux sont parfois complexes à appréhender, mettre en œuvre et financer. Pour faciliter le passage à l’acte et sécuriser le parcours des ménages, les particuliers peuvent être accompagnés tout au long de leur projet de travaux par un interlocuteur de confiance : Mon Accompagnateur Rénov’.

Il assure le suivi sur les aspects :

– techniques, comme le choix des travaux,

– administratif et financiers, notamment pour mobiliser les aides financières disponibles,

– social, pour accompagner les ménages les plus fragiles.

En 2022, Mon Accompagnateur Rénov’ s’appuie sur le réseau des opérateurs de l’Anah et des Espaces Conseils France Rénov’. Il s’étendra dès 2023 à de nouveaux acteurs agréés afin de permettre à tous de bénéficier d’un accompagnement individualisé et d’ainsi favoriser la concrétisation des projets les plus ambitieux.

MaPrimeRénov’ Sérénité



Les ménages aux revenus les plus modestes peuvent désormais bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité afin de réaliser une rénovation globale :

– Des taux de financement avantageux, jusqu’à 50% ou 35% des travaux réalisés, plafonnés à 30 000 €, et cumulables avec des primes spécifiques et les aides des collectivités locales ;

– Un gain énergétique minimum de 35% ;

– Un accompagnement individuel systématique ;

– La possibilité de bénéficier en complément, à partir du 1er juillet 2022, des primes CEE par geste ou de la prime CEE Coup de pouce « rénovation performante ».

Le prêt avance rénovation pour financer le reste à charge

Afin d’aider les ménages à financer le reste à charge de leur travaux, les réseaux bancaire La Poste et le Crédit Mutuel s’engagent avec « le prêt avance rénovation ». Les ménages pourront rembourser le prêt lors de la vente de leur logement, et les intérêts au fil de l’eau.

« La mise en place de France Rénov’ est un grand pas pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation, déclare Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée chargée du logement. Notre ambition d’éradiquer les passoires thermiques passe par une meilleure information et un accompagnement des ménages. Le gouvernement est prêt à aider l’ensemble des Français dans leurs travaux, afin de réussir la transition écologique. »

Thierry Repentin, Président de l’Anah : « Avec France Rénov’, l’Anah accompagnera les ménages pour les aider à réaliser les rénovations les plus ambitieuses. Le service public de la rénovation de l’habitat est une réponse concrète aux besoins de conseils et d’accompagnement des ménages. C’est la reconnaissance également du travail réalisé depuis plus de 50 ans par l’Anah, afin d’améliorer l’habitat privé aux cotés des collectivités et de nos concitoyens. »