Achat immobilier : 5 conseils pour réussir votre visite

Achat, vente, location, estimation… chaque semaine, Evelyne Gielen livre ses conseils, truc et astuces d’agent immobilier. Et autant le savoir, les conseils d’Evelyne, ça décoiffe !

Certains conseils sont évidents et d’autres beaucoup moins ! Avant tout et contre toute attente, visitez moins mais mieux pour ne pas vous décourager ! Suivez ensuite votre première bonne impression car c’est celle-là qui restera à chaque fois que vous rentrerez chez vous ! Visitez quand il pleut et en heure de pointes, brefs dans les pires conditions. Vous ne serez pas déçu ensuite. Et dernier conseil et non le moindre : soyez sympa ! On ne gagne pas une affaire, et puis il y a de la concurrence, en étant désagréable ou agressif !