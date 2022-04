Mise à l’eau réussie pour le Class40 Nestenn-Entrepreneurs pour la Planète de Jules Bonnier

MIse à l’eau réussie pour class40 Nestenn-Entrepreneurs pour la Planète skippé par Jules Bonnier qui confirmé son inscription à la Route du Rhum, destination Guadeloupe.

Class40 Nestenn-Entrepreneurs pour la planète mis à l’eau à Saint-Malo

Plus de 80 personnes ont assisté ce matin, Quai Surcouf à Saint-Malo, à la mise à l’eau du Class40 Nestenn-Entrepreneurs pour la Planète skippé par Jules Bonnier. Les températures matinales n’ont pas freiné les partenaires du bateau aussi curieux qu’heureux de découvrir les nouvelles couleurs du Class40 #153.

Olivier Alonso, président du réseau d’agences immobilières Nestenn a fait le déplacement pour assister à l’évènement. « La présence de nombreux franchisés Nestenn, venant de tout le territoire, montre à quel point ce projet et ses valeurs nous tiennent à cœur, explique t-il. Nos agences immobilières Nestenn adhérentes à cette aventure et moi-même, sommes évidemment impatients de vivre avec notre skipper, Jules Bonnier, cette belle saison de courses qui sera couronnée par la Route du Rhum – Destination Guadeloupe au mois de novembre. Nous sommes enchantés de pouvoir partager des valeurs communes avec le co-partenaire du bateau : Entrepreneurs pour la Planète. Nous sommes fiers de partager la nature entrepreneuriale de Jules, en adéquation avec l’ADN de Nestenn« .

« Après des semaines de préparation technique et de mise aux couleurs du class40 Nestenn – Entrepreneurs pour la Planète : je suis très heureux et fier d’être entouré par mes partenaires pour cette mise à l’eau. Mon équipe a mis toute son énergie à la préparation du bateau, déclare Jules Bonnier, skipper Class40 Nestenn – Entrepreneurs pour la Planète. J’ai hâte d’aller naviguer et d’apprivoiser cette belle machine. Je me suis évidemment préparé physiquement et mentalement tout l’hiver pour aborder ce début de saison. Je suis d’ores et déjà tourné vers le premier rendez-vous : La Normandy Channel Race. Le skipper est prêt, le bateau est prêt, place à la compétition. »

« Quelle belle mise à l’eau, et quelle émotion aujourd’hui de pouvoir admirer à Saint-Malo les couleurs d’Entrepreneurs pour la Planète sur le Class 40 skippé par Jules Bonnier, ajoute Christophe Caille, Président fondateur Entrepreneurs pour la Planète. En cette semaine marquée par le cri d’alarme du GIEC sur l’urgence d’agir pour un monde vivable, toute notre communauté d’entrepreneurs engagés remercie Jules Bonnier et le co-partenaire du bateau Nestenn Immobilier de porter à nos côtés dans le monde de la voile et du sport, ce message essentiel et positif de la transition écologique des entreprises. Chaque engagement compte, merci pour leur soutien ».



C’est parti pour une saison de course avec Jules Bonnier

Après un chantier d’hiver réalisé à Saint-Malo, Jules Bonnier va pouvoir entamer ses entrainements au Pôle Nautique de Cherbourg et en Baie de Saint-Malo, dès la fin de la semaine prochaine.

Premier rendez-vous de la saison de courses 2022 : La Normandy Channel Race. Le Class40 Nestenn – Entrepreneurs pour la Planète viendra s’amarrer dans le bassin Saint-Pierre à Caen à partir du 11 mai. Le départ de plus de 30 Class40 sera donné le 15 mai 2022 devant Ouistreham. Pierrick Le Touzé sera le co-skipper de Jules pour cette première confrontation.

Le programme prévisionnel de courses : 15 mai 2022 : Normandy Channel Race / 13 juin 2022 : Mondial Class40 / 15 juillet 2022 : Drheam Cup / 15 septembre 2022 : 40 Malouine Lamotte / 6 novembre 2022 : Route du Rhum – Destination Guadeloupe