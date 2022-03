Agences immobilières : Nestenn fait son entrée dans la galaxie Arche

Après Laforêt, Guy Hoquet et Century 21, Philippe Briand (groupe Arche) étoffe sa collection de marques d’agences immobilières en prenant une participation majoritaire dans Nestenn.

Nestenn vient de céder une partie majoritaire de son capital à la Holding Arche, maison-mère de Citya immobilier, dont le président fondateur est Philippe Briand est également propriétaire des marques d’agences immobilières en franchise Century 21, Laforêt et Guy Hoquet .

Olivier Alonso, président fondateur Nestenn et Delphine Rouxel directrice générale restent aux manettes

L’entrée d’Arche au capital de Nestenn s’accompagne -comme à l’accoutumée lorsque le groupe de familial de Philippe Briand prend les commandes, du maintien des équipes dirigeantes.

Olivier Alonso, Président Fondateur de Nestenn reste à la tête de l’entreprise en qualité de Président de la SAS NESTENN, et également en tant qu’actionnaire. Delphine Rouxel, Directrice Générale du groupe à laquelle les franchisés sont extrêmement attachés aussi, poursuit son accompagnement et son implication dans la logique de croissance et d’expansion forte que connaît Nestenn depuis 2017.

« Ce maintien de la direction et des équipes a d’ailleurs été un point crucial dans l’approche de ce rachat, précise un communiqué du groupe Arche. Nestenn profite en effet de la réelle antériorité de ses dirigeants et en a toujours fait sa marque de fabrique. L’esprit du groupe, son entière identité, l’indépendance de la marque, ses singularités, ses valeurs intrinsèques, son savoir-faire et son savoir-être resteront donc intactes.«

« Rien ne change pour nos franchisés, explique Olivier Alonso. Leurs interlocuteurs au siège restent les mêmes et ils conservent leur indépendance de chef d’entreprises. Ce changement d’actionnariat n’aura pas d’impact sur le mode d’organisation et de management du réseau, ni sur les valeurs du groupe.«

Objectif 600 agences immobilières Nestenn fin 2023

« Je suis heureux de cette alliance avec le groupe Arche. Ce rapprochement s’inscrit dans une démarche globale de pérennisation de nos performances « , se félicite Olivier Alonso qui ouvert sa première agence immobilière Solvimo au Mont-Valérien en 2000. En 2015, l’entrepreneur rachète la marque d’agences immobilière Avis. En 2017, le boss ose rapprocher les deux marques Avis et Solvimo pour créer une nouvelle entité Nestenn.

L’enseigne qui annonce un croissance de l’ordre 15% à 20% de son parc, compte aujourd’hui plus de 450 agences immobilières en France, dans les Drom-Com et à l’international pour 1,5 millions de chiffre d’affaires en 2021. Nestenn compte consolider cette percée en France et ailleurs en intégrant le soutien logistique et financier du groupe ARCHE à la dynamique et l’innovation de Nestenn.

Le soutien de la holding ARCHE qui revendique notamment 2 780 agences immobilières et un volume d’affaires de 1,450 milliards, devrait permettre à Nestenn de mutualiser les achats et certains projets dans le domaine du numérique pour offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’enseigne. Avec cette filialisation Nestenn souhaite plus que jamais pour positionner, plus que jamais, la marque comme un acteur incontournable de la vie immobilière en France.