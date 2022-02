Métier immobilier : Le centre de formation Nestenn est certifié QUALIOPI

Depuis le 6 janvier 2022, le centre de formation Nestenn est certifié QUALIOPI, une appellation gage de qualité et de professionnalisme.

Une reconnaissance de la formation Nestenn

La certification QUALIOPI, très sélective et complexe à décrocher, a été obtenue par le groupe Nestenn en un temps record. Elle atteste de la qualité et du professionnalisme du processus mis en œuvre par le groupe pour développer les compétences de ses agents, au sein de ses 450 implantations. Avant d’acquérir ce label, Nestenn était certifié Datadock (2008), preuve de sa capacité à réaliser des prestations de qualité depuis des années.

A ce jour, le groupe immobilier fait partie des 28 000 organismes de formation certifiés QUALIOPI en janvier 2022, sur plus de 100 000 organismes de formation en France, montrant l’engagement du groupe envers la qualité de formation offerte à ses franchisés.

Plus qu’un gage de qualité, un soutien financier

La certification QUALIOPI n’est pas seulement synonyme des compétences du centre de formation Nestenn, c’est aussi un moyen d’avoir accès à des financements publics ou mutualisés pour la prise en charge des formations.

Nestenn a toujours axé la qualité de son professionnalisme sur l’exigence de sa formation. La loi Alur a inscrit une obligation de formation continue obligatoire de 42 heures sur trois ans pour tous les professionnels de l’immobilier afin de renouveler leur carte professionnelle. Cette formation est destinée à se former aux dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, aux domaines juridique, économique, commercial, ainsi qu’aux domaines techniques relatifs à la construction, l’habitation, l’urbanisme et la transition énergétique.

La certification QUALIOPI valide la qualité de la formation des professionnels de l’immobilier du groupe Nestenn pour accompagner au quotidien leurs clients.

La certification QUALIOPI, quésaco ?

Depuis le 1er janvier 2022, QUALIOPI est la seule certification obligatoire pour les organismes de formation. Par la mise en pratique de la loi “avenir professionnel » visant à développer la liberté de choisir son avenir professionnel, la certification QUALIOPI est une marque de qualité obligatoire pour les prestataires de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis. Elle est délivrée par des organismes accrédités ou autorisés, valable pour une durée de 3 ans et soumise à des audits de surveillance chaque année.

Chez Nestenn, c’est l’organisme certificateur agréé Cidées Certification qui a réalisé un audit et a validé les sept critères du référentiel national, répartis en 32 indicateurs.