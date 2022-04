Immobilier Turks & Caïcos : L’ex-propriété de rêve de Bruce Willis à Parrot Bay cherche preneur

La propriété vendue 27 millions de dollars en 2019 par Bruce Willis, se retrouve sur le marché à 37,5 millions.

A Parrot Bay, la propriété de tous les possibles

A Parrot Bay, une des iles de l’archipel des Turks et Caïcos, la demeure de rêve ayant appartenu à Bruce Willis est à nouveau sur le marché à 37,5 millions de dollars selon TopTenRealEsateDeals.com.

La villa totalise huit hectares tropicaux dans le COMO Parrot Cay resort. Willis a acheté le terrain en 2000 et a commencé à y construire son paradis tropical. Il a couvert toutes les bases pour plusieurs invités, y compris une chambre superposée pour enfants et une aire de jeux.

DR. TopTenRealEstateDeals – Vue aérienne

3 maisons, 12 chambres, 14 salles de bains, 4 piscines

Trois maisons ont été construites au cours des quatre années suivantes. Ces dernières totalisent 3252m2 avec un total de 12 chambres et 14 salles de bains. La maison principale de six chambres a subi un restylage complet et une mise à jour en 2020. Cette maison est principalement destinée au divertissement. Tandis que les deux autres maisons, chacune avec sa propre piscine, sont dédiées à la suite principale et l’autre comme une maison d’hôtes.

Le niveau supérieur de la maison principale est pour les enfants. Ils peuvent ainsi jouer à la piscine et la plage, mais aussi dans l’aire de jeux qui arbore son propre bateau pirate. Avec un total de quatre piscines sur la propriété et 102 mètres de plage de sable blanc immaculé, les choix sont nombreux.

New York, Beverly Hills, Sun Valley… l’impressionnante collection de maisons de Bruce Willis

La propriété des iles Turks & Caïcos faisait partie jusqu’en 2019, de l’impressionnante collection de maisons de Bruce Willis. L’acteur américain dont la carrière avait explosé à l’international avec notamment « Piège de Cristal » en 1988 était un fervent adepte de l’investissement immobilier dans les biens de prestige. Des problèmes de santé l’ont toutefois conduit à vendre une partie de son patrimoine immobilier en 2019.

Outre la propriété des iles Turks & Caïcos, Bruce Willis et son épouse Emma Hemming, ont vendu leur maison de style hacienda de Beverly Hills (Los Angeles, Californie).

Bruce Willis a vendu également sa maison de ski de Sun Valley dans l’Idaho pour 6,5 millions de dollars.

Bruce Willis s’est également séparé de son domaine de Westchester ( New York, pour la somme de 7,6 millions de dollars).

Il y a quelques semaines – fin mars 2022 exactement, Bruce Willis, a annoncé mettre fin à sa carrière pour des raisons de santé, notamment d’aphasie et de troubles du langage. Et s’installer en Californie avec ses proches.

