Alexandre Cordani : Comment oser ?

Alexandre Cordani et Justyna Zekou Barc dévoilent leurs conseils pour réussir à oser en tant que conseiller immobilier.

Dans cet épisode de Secret de Pige, l’agent immobilier et formateur, Alexandre Cordani et Justyna Zekou Barc, Coach Professionnel et Neuroformatrice, Entrepreneure et Fondatrice de femmeaudacieuse.com, dévoilent leurs conseils pour oser en immobilier.

Justyna coache les entrepreneurs en révélant leur plein potentiel et leur donne les clés qui leur permettront d’Oser ! Elle porte un message puissant : « Révèle ton potentiel et prends ta place pour une vie pleine de succès et épanouissante. »