Jonathan Voogt : Persuader ses clients et faire exploser son chiffre d’affaires !

Jonathan Voogt, mandataire et coach immobilier explique aux professionnels de l’immobilier comment persuader leurs clients et faire exploser leur chiffre d’affaires.

Dans cette vidéo, Jonathan Voogt mandataire et coach immobilier du réseau Expertimo et Alexandre Cordani, conseiller immobilier et formateur, expliquent aux professionnels de l’immobilier les secrets pour faire exploser leur chiffre d’affaires.