Immobilier de prestige : Michaël Zingraf Real Estate propose une nouvelle expérience de visite virtuelle immersive

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Michaël Zingraf Real Estate propose une immersion complète dans un bien de luxe, penthouse ou une villa de prestige.

Une visite virtuelle, clone video de la visite réelle

La technologie continue de faire évoluer l’expérience client dans l’immobilier. Les visites virtuelles se sont largement développées avec la crise sanitaire. Deux solutions s’offraient jusqu’alors aux agents immobiliers : les visites virtuelles via une navigation dans un panorama fléché en photos 360 ° de type Matterport ou les appels vidéos via WhatsApp, Skype ou Zoom par exemple.

Michaël Zingraf Real Estate franchit un nouveau seuil dans l’expérience immersive d’une visite virtuelle en proposant un clone en video de la visite réelle.

Sans se déplacer, le client prend rendez-vous avec son agent immobilier. Le jour de la visite, tout se passe via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Guidé par les explications du professionnel de l’immobilier, le client découvre alors le film de la visite. Cependant, il choisit lui-même où porter le regard. Avec la même fluidité que lorsqu’on se déplace dans un lieu, le visiteur regarde où il le souhaite. Il choisit ses angles de visionnage. La liberté lui est laissé de regarder ce qu’il souhaite à n’importe quel moment. Il peut aussi s’arrêter ou revenir en arrière, zoomer sur un détail particulier, écouter le chant des oiseaux… Il peut également recevoir simultanément les plans de la villa et se localiser durant la visite. Ne lui manque que l’odeur des poutres en chêne, des essences méditerranéennes du jardin ou de la chaleur du soleil.

Une solution immersive au service de l’immobilier de luxe

Immersion, interaction et live sont les maîtres mots de cette solution développée par My Tour Live pour le Groupe d’agences immobilières Michaël Zingraf Real Estate.

« Nous avons prospecté pendant près d’un an pour accéder à la technologie la plus satisfaisante pour nos clients. Pour eux, le temps est précieux et ils ne peuvent pas toujours être à Paris, sur la Côte d’Azur, en Provence, à la montagne ou à l’île Maurice lorsqu’une opportunité de concrétiser leur projet immobilier se présente dans une de leurs destinations« , explique Jérôme Pohier, Directeur Marketing de l’enseigne au double triangle.

Rendez-vous et présence de l’agent immobilier obligatoires !

Seule condition pour accéder à ce nouveau format de visite virtuelle : être client chez Michaël Zingraf Real Estate. Cette expérience ne peut se dérouler que dans le cadre de ces rendez-vous et en présence de l’agent immobilier. C’est la condition qui préserve les valeurs de confidentialité et discrétion, si chères à l’immobilier de luxe.

« Ce format est la parfaite synthèse entre la visite physique et la visite virtuelle souligne Heathcliff Zingraf, CEO du Groupe. Nous sommes le seul acteur à ce jour de l’immobilier de prestige à proposer ce niveau d’expérience dans la visite et la commercialisation. Nos clients sont bluffés par le ressenti et la perception qu’offre ce nouveau outil » ajoute-t-il.

Désormais, de Deauville, à Saint-Jean Cap Ferrat, en passant par Paris, Gstaad, à Saint-Tropez, Aix-en-Provence, Gordes ou Cannes, aucun détail d’un château, d’un hôtel particulier, d’une bastide, d’un chalet ou d’une villa n’échappera à l’acquéreur potentiel.