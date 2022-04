Nomination : Olivier Flatrès nouveau Directeur Général Lamotte Maisons Individuelles

Avril 2022 : Olivier Flatrès a récemment été nommé comme nouveau Directeur Général Lamotte Maisons individuelles

Fort d’une expérience de près de 15 ans dans la construction de maisons individuelles, Olivier FLATRÈS connaît bien les enjeux du territoire. Après 9 ans en tant que directeur des ventes en Loire Atlantique pour un groupe national, il s’apprête désormais à relever les nouveaux défis de Lamotte Maisons Individuelles.

« Ensemble, nous pouvons répondre aux enjeux qui attendent les collectivités et les aménageurs privés, notamment autour de la fin programmée de l’étalement urbain d’ici 2030. Les constructions de Maisons individuelles vont revenir dans le centre-ville, nous allons bâtir sur la ville, de manière plus responsable, et recréer des zones à vivre. Je suis donc prêt à relever ce challenge sur les 3 départements bretons que nous couvrons (22-35-56) et la Loire Atlantique. Cette diversité dans les approches de constructions d’un département à l’autre est un élément supplémentaire de motivation pour moi, car cela nous oblige à nous réinventer sans cesse, à nous adapter, pour satisfaire nos clients et faire grandir l’entreprise ».