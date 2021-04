L’habitat intergénérationnel 2/2 : Les Maisons de Marianne

Raphaell Gilaber, directrice générale des Maisons de Marianne est l’invité de Mon Podcast Immo.

Seconde partie de notre dossier sur le logement intergénérationnel et solidaire avec Raphaëlle Gilaber qui nous présente Les Maisons de Marianne dont elle est directrice générale. Le but de ces immeubles et villages : créer du lien et ouvrir les résidences sur la ville pour favoriser l’épanouissement et le bien-être de ses occupants, seniors, familles, jeunes, handicapés etc.

