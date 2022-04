Nomination : Hubert Cuvelier et Benjamin Slama rejoignent la plateforme crowdfunding ClubFunding

En nommant, Hubert Cuvelier, Directeur origination zone Nord et Benjamin Slama, Business développer zone Ile-de-France, ClubFunding renforce son ancrage local et poursuit son internationalisation.

Les nominations d’Hubert Cuvelier, en tant que Directeur origination zone Nord et de Benjamin Slama en tant que Business développer zone Ile-de-France s’inscrivent dans la volonté de ClubFunding de poursuivre sa croissance par le renforcement de son ancrage territorial en France et plus largement dans les pays frontaliers et de développer sa force commerciale dans ces territoires alors que le marché du crowdfunding immobilier atteint sa maturité avec près d’un milliard d’euros investi en 2021.

Le marché du crowdfunding immobilier : un vrai succès

« Le renforcement de notre ancrage territorial en France et plus largement dans les pays frontaliers est un axe fort de notre stratégie de développement, explique Gautier Allard, Directeur général de ClubFunding.

Confortés par la maturité atteinte par le marché du crowdfunding immobilier qui frôle le milliard d’euros de financement en 2021 et par l’intérêt croissant des opérateurs immobiliers pour cet outil de financement, nous souhaitons développer notre force commerciale dans les régions d’Europe les plus dynamiques en faisant appel à l’expertise de spécialistes de ces marchés. »

Deux nominations pour développer la plateforme

Hubert Cuvelier, 44 ans, rejoint ClubFunding au poste de Directeur origination zone Nord. Sous la direction de Gautier Allard, il poursuivra le développement commercial de la plateforme dans le quart Nord-Est du pays, et accompagnera son développement vers de nouveaux pays, en particulier la Belgique et le Luxembourg. Diplômé de l’ESC Pau Business School, Hubert Cuvelier possède une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de la banque et de la finance alternative. Après avoir exercé plusieurs fonctions de direction au sein d’établissements financiers à Lille, il a notamment participé à partir de 2013 au développement d’Isodev, plateforme pionnière de l’investissement participatif en France. En 2015, il renforce les équipes d’Atradius, spécialiste de l’assurance-crédit, en tant que Directeur régional des ventes. Il renoue avec le financement participatif en 2017 en rejoignant Look & Fin, leader du crowdlending en Belgique, en tant que Directeur du développement commercial où il opérera aussi bien sur le marché français, que belge et luxembourgeois.

Benjamin Slama, 37 ans, consolide les équipes origination de ClubFunding en tant qu’Originateur zone Ile-de-France. Dans un marché francilien particulièrement stratégique pour ClubFunding, Benjamin Slama mettra à profit plus de 15 ans d’expérience dans la promotion immobilière. Il aura pour missions d’entretenir les relations avec les partenaires historiques de la plateforme tout en travaillant sur de nouvelles opportunités de financement d’opérations immobilières. Diplômé de l’Université Paris Descartes, cet originaire d’Ile-de-France pourra s’appuyer sur ses 13 années d’expérience commerciales chez Kaufman & Broad où il occupait notamment la fonction de Chargé de développement dans les Hauts-de-Seine depuis 2018 et sur sa connaissance du secteur de la Seine-Saint-Denis acquise chez Nacarat où il a officié en tant que Responsable développement à partir de 2019.