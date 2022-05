Céline et Julien : Comment tripler son nombre d’estimation et augmenter son chiffre d’affaires ?

Céline et Julien, couple de formateurs immobilier, vous expliquent comment tripler son nombre d’estimation à travers le portrait de Marie-Emilie.

Professionnels de l’immobilier, dans cette vidéo de Céline et Julien, découvrez le portrait de Marie-Emilie.

Ancienne notaire, elle décide de tout abandonner et de se lancer dans la création de son agence immobilière. En 1 an, elle a triplé son nombre d’estimations et augmenté considérablement son chiffre d’affaires grâce à une méthode unique et différenciante pour se démarquer.