Le Label RENT met le cap sur l’Espagne avec « PROPTECHEXPO » les 26 et 27 mai !

L’équipe RENT poursuit sa tournée européenne et vous donne rendez-vous les 26 et 27 mai prochains à Madrid pour la 1ère édition de PROPTECHEXPO, en partenariat avec SIMAPRO

Nouveau record pour la Suisse avec plus de 1 550 visiteurs présents

Pour la troisième année consécutive, le label RENT – accompagné d’une vingtaine de startups françaises – était au rendez-vous de RENT SWITZERLAND, l’événement suisse de référence pour les professionnels de l’économie immobilière.

Cette nouvelle édition a réuni plus de 1 550 participants (+50% par rapport à 2021), 100 partenaires et 110 intervenants pour animer une quarantaine de conférences et de tables rondes. A cette occasion, 3 startups suisses ont remporté un RENT SWITZERLAND AWARD : ECCO2 Solutions AG, FenX AG et Enerdrape.

Fort de ce succès, l’événement reviendra pour une quatrième session du 28 au 30 mars 2023.

Prochaine étape, Madrid

Évènement reconnu et attendu par l’écosystème immobilier espagnol, SIMAPRO réunit chaque année des milliers de visiteurs professionnels à l’IFEMA de Madrid. Les 26 et 27 mai prochains, plus de 250 exposants et près de 5 000 participants sont ainsi attendus.

À cette occasion, le label RENT organise, en partenariat avec l’équipe du salon madrilène, la 1ère édition de PROPTECHEXPO. Elle prendra la forme d’un espace dédié au sein du SIMAPRO, regroupant des acteurs incontournables de la Proptech espagnole, française mais aussi européenne, qui viendront présenter les toutes dernières innovations et solutions technologiques du marché (IA, IoT, Blockchain, ERP, etc.).

Cet événement inédit sera également rythmé par des ateliers et des conférences animés par des orateurs de renommée internationale, avec toujours le même objectif : mettre en lumière les nouvelles tendances des différents marchés immobiliers pour les années à venir.

« Nous sommes très heureux d’organiser cette première édition de PROPTECHEXPO, avec la formidable équipe du SIMAPRO. Déjà plus de 60 entreprises nous font confiance et exposeront dans cet espace dédié. Notre ambition ? Faire de cet événement l’un des rendez-vous incontournables de la Proptech en Europe, à l’instar de notre Salon RENT à Paris. La Proptech n’a pas de frontière, nous voyons émerger de nombreuses innovations partout dans le monde. Il nous parait donc important de créer des temps forts internationaux pour aider les startups à se développer mais aussi pour partager les expériences et les bonnes pratiques, afin d’accompagner la transformation digitale du secteur et participer à la construction des usages sociétaux de demain », commente Stéphane Scarella, Directeur du label RENT.