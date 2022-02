« Le label RENT 2022 s’exporte à l’international, en Suisse et en Espagne », Stéphane Scarella

Fort du succès de la 9ème édition de son salon parisien et de ses « Proptech Digital Days » en 2021, le label RENT s’exporte en 2022. Stéphane Scarella, Directeur du label RENT, fait le point sur les événements à venir.

Créé en 2013, le salon RENT (Real Estate & New Technologies) a fait ses débuts au Palais Brongniart avec une quarantaine d’exposants et 400 visiteurs. Fort d’un succès qui ne se dément pas, année après année, il est depuis devenu LE rendez-vous incontournable de la Proptech en Europe, événement où se dessine le futur de l’immobilier.

Proposant un format digital et présentiel, la 9e édition du salon parisien a rassemblé les 20 et 21 octobre derniers plus de 10 500 participants (+18% par rapport à 2019), 400 exposants (dont Nodalview, IAD, leboncoin, Septeo, Bien’ici …) et 120 startups (dont Unkle, Flatsy, Luko, Enchères immo, Zelok…).

Avec son format digital et présentiel, le salon RENT 2021 a réussi le pari de réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème immobilier : agents immobiliers, constructeurs, promoteurs, investisseurs, notaires, professionnels de l’immobilier tertiaire, startups… avec toujours le même objectif : proposer aux intervenants du secteur toutes les clés pour digitaliser leurs services, intégrer les nouveaux usages et booster leur activité.

« Quel chemin parcouru depuis la création du salon RENT en 2013 ! Nous sommes ravis de la trajectoire que prend notre label, en particulier à l’international. Rien n’aurait été possible sans la confiance des acteurs français de la Proptech et de l’immobilier. La pandémie nous a poussés à réinventer notre métier et accélérer la digitalisation de tout un secteur, qui a fait preuve d’une mobilisation formidable pour en faire une opportunité. Notre ambition aujourd’hui est de proposer un accompagnement et des contenus tout au long de l’année, afin de contribuer à la transformation de ce bel écosystème et à la création de l’immobilier de demain », commente Stéphane Scarella, Directeur du label RENT.

En parallèle du salon parisien, RENT n’a jamais coupé le lien avec les acteurs de la Proptech et de l’immobilier durant la crise sanitaire ; le Label a en effet créé deux rendez-vous digitaux gratuits en octobre 2020 et en avril 2021 : les Proptech Digital Days. Avec des conférences et ateliers en ligne, ainsi qu’une Marketplace visant à créer les conditions de la rencontre et du business, ces deux événements ont réuni plus de 12 000 professionnels.

Cette plateforme est accessible pour les exposants et les visiteurs : https://rent2021.rent.immo/marketplace

Rendez-vous à Lausanne les 6 et 7 avril pour la 3ème édition de RENT SWITZERLAND

Depuis 3 ans, le label RENT est présent en Suisse. L’édition 2021 a réuni en 2021 plus de 1 100 acteurs du secteur. Cette année, la 3e édition de RENT SWITZERLAND se déroulera les 6 et 7 avril au SwissTech Convention Centre de l’EPFL à Lausanne. Une vingtaine de startups françaises seront présentes sur l’espace « Proptech Lounge by RENT » du salon.

Rendez-vous à Madrid les 26 et 27 mai pour 1ère édition de PROPTECH EXPO (by SIMAPRO & RENT)

Après la France et la Suisse, le label RENT poursuit son expansion et met le cap sur l’Espagne avec la 1ère édition de PROPTECH EXPO (by SIMAPRO & RENT) à Madrid les 26 et 27 mai prochains. Cet événement, fruit d’un partenariat avec SIMAPRO, le grand rendez-vous de l’écosystème immobilier espagnol qui réunit chaque année des milliers de visiteurs professionnels, prendra la forme d’un village regroupant des acteurs de la Proptech espagnole, française mais aussi européenne, et sera rythmé par des ateliers et des conférences.

Stéphane Scarella se réjouit de poser un pied sur la péninsule ibérique car c’était une vraie volonté du Label de s’exporter dans différents pays européens. « La Proptech n’a de sens que si elle se conçoit de manière européenne, explique-t-il. Depuis longtemps, les startups nous sollicitaient pour aller en Espagne, marché Proptech assez dynamique. Le SIMAPRO nous a approché pour que nous leur apportions une expertise et un Label Proptech qu’il n’avait pas. On est plutôt confiant car nous embarquons avec nous une centaine d’exposants et une vingtaine de starts-ups. sans compter que le Label a une vraie légitimité qui commence à dépasser les frontières et nous sommes associés à des « pros » de l’organisation d’événement. »

Rendez-vous à Paris les 9 et 9 novembre pour la 10e édition de RENT Paris à la Porte de Versailles

En parallèle de cette montée en puissance sur la scène européenne, le label mise sur l’hybridation des formats et le développement de la « RENT Proptech Marketplace® », accessible aux professionnels de l’immobilier. L’édition 2022 est, elle, déjà sur les rails. Elle se déroulera de nouveau dans le très bel écrin du Pavillon 6 à la Porte de Versailles, les 8 et 9 novembre prochains. Face au succès, difficile pour l’équipe qui organise l’événement de pousser les murs. Pour autant, elle essaye de trouver de la place pour accueillir encore plus d’exposants.

«Ce n’est pas une course au volume mais plutôt à la qualité de ce que l’on cherche à proposer en termes de contenus, d’innovation et de visitorat, conclut Stéphane Scarella. Le RENT c’est aussi un moment de retrouvailles, d’échanges… On veut que tout le monde s’y sente bien, que le lieu et les salles soient confortables. Chaque année, on réinvente la scénographie, le village start-up… On essaye d’apporter de nouvelles choses afin que la Proptech puisse libérer toute son énergie pendant ces deux jours. Et j’ai de la chance d’avoir à mes côtés une équipe très impliquée et formidable.»

