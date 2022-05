Paris 7e et Quai d’Orsay : Luxueux appartement meublé de 120 m²

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Immobilier Paris 7e : Magnifique appartement meublé et entièrement refait à neuf, placé entre le Champ de Mars et l’Esplanade des Invalides, cherche preneur.

Au sein d’un magnifique immeuble Art déco, idéalement placé entre le Champ de Mars et l’Esplanade des Invalides et face à l’avenue Montaigne, nous vous proposons cet appartement exceptionnel en rez-de-chaussée donnant à l’arrière au calme et exposé plein Sud.

Il se compose d’une très belle entrée, une réception de presque 50 m² comprenant une partie salle à manger, un salon, une cuisine en marbre ouverte entièrement équipée par Gaggenau et donnant sur de larges jardinets, une suite parentale avec dressing, salle de bains et hammam, une chambre avec sa salle d’eau, une buanderie, une salle de sport entièrement végétalisé, WC séparés.

L’appartement, vendu meublé, a été entièrement refait à neuf avec des prestations de très grande qualité : parquet Versailles, table basse avec cheminée à l’éthanol incrustée, triple vitrage, climatisation, domotique, Sound system, système de surveillance vidéo. Un box avec borne électrique et une cave complètent ce bien d’exception.

Le prix : 2 690 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.sothebys.com.