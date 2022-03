Paris 6e : Un appartement meublé à quelques pas de l’Église Saint-Sulpice

Immobilier Paris 6e. Appartement de 66,16 m², avec une hauteur sous plafond de 4,20 mètres, situé dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle, à quelques pas de l’Église Saint-Sulpice, cherche preneur.

Ce bien d’exception entièrement meublé d’une superficie totale de 66,16 m² (59.67 m² loi Carrez) bénéficiant d’une exceptionnelle hauteur sous plafond d’environ 4,20 mètres est situé dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle sécurisé avec gardien, à quelques pas de l’Église Saint-Sulpice.

Une cuisine dînatoire ouverte sur le salon et dorée à la feuille d’or …

Jouissant de prestations très haut de gamme et d’une double exposition, il comprend une entrée, une réception exposée est avec cheminée fonctionnelle, une cuisine dînatoire ouverte sur le salon et dorée à la feuille d’or, une chambre sur cour avec dressings sur-mesure toute-hauteur, une salle de douche avec toilettes japonaises et un deuxième espace nuit en mezzanine.

Des tissus faits main et des œuvres d’art sélectionnées pour ce lieu exclusif

Les prestations et les matériaux sont rares, comme les tissus faits main, les volets intérieurs anciens en bois travaillé, la porte indienne authentique, les rideaux électriques en laine et cachemire, le parquet en chêne massif, le mobilier et les œuvres d’art sélectionnées pour ce lieu exclusif.

Prix : 1 575 000 €. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.barnes-international.com.