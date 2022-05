Uccle (Belgique) : Villa contemporaine de 400m² avec immense jardin et piscine à contre-courant

Immobilier Belgique : Maison de 400m2 entourée de 11 ares de terrain et d’une piscine extérieure cherche preneur.

Cette villa récente signée Bruno Erpicum, est entièrement aménagée avec raffinement par l’architecte d’intérieur Laurence Sonck. Elle propose une surface d’environ 400 m² sur un terrain d’environ 11 ares orienté Sud et agrémenté d’une piscine extérieure à nage à contre-courant de 8m x 8m.

L’espace de vie entièrement vitré s’ouvre sur une cuisine hyper équipée (Miele) et prolongée de la salle à manger donnant accès à la terrasse. Le sol est recouvert d’une magnifique pierre bleue de chine.

L’arrière cuisine est équipée de placards, d’un frigo et d’un congélateur industriel supplémentaire. L’espace salon très cosy avec vrai feu ouvert.

En descendant l’escalier, un large couloir digne d’une Galerie d’Art dessert 2 grandes chambres d’enfants avec chacune leur dressing, bureau et salle d’eau en corian, accès aux terrasses.

Ouverture vers l’immense chambre parentale avec grand dressing, une salle de bains avec de nombreux rangements, une immense douche pour 2 personnes en corian ainsi qu’une double baie vitrée.

La maison offre également un espace buanderie avec placards, un garage pour 1 voiture avec des rangements et une vaste chambre polyvalente équipée d’un home cinéma.

Enfin vous trouverez encore une plus petite chambre avec salle de douche. Au bout du couloir une splendide cave à vins climatisée et des pièces de rangements. Poolhouse avec douche, évier, toilettes et rangements pour le mobilier de jardin. Domotique, alarme, portail électrique, chauffage au sol.

Le prix : 3 150 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barnes-international.com.