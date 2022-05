Immobilier Saint-Palais-sur-Mer (17) : Seniorales lance la commercialisation d’une résidence senior

Seniorales lance la commercialisation d’une nouvelle résidence seniors à Saint-Palais-sur-Mer. Livraison prévue pour le 4e trimestre 2024.

Saint-Palais-sur-Mer est une cité balnéaire qui a pris son essor à la fin du 19e siècle. C’est une commune résidentielle de la proche banlieue ouest de Royan, la deuxième plus grande ville du canton de La Tremblade. Elle compte un peu plus de 4000 habitants.

72 appartements au coeur d’une forêt domaniale près de la mer

La future résidence Seniorales est située Avenue de la Ganipote – Lotissement Le Clos du Papyrus, au cœur d’une forêt domaniale de pins et à seulement 20 minutes à pied de la plage du Bureau (3 mn en voiture). Juste équilibre entre ville et sérénité, elle comportera 72 appartements en R+1, du T1 au T3 meublés vendus en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) avec balcon ou terrasse. Tous les appartements sont équipés de visiophone, de double vitrage et de volets roulants électriques.

Les résidents pourront, en 10 minutes, profiter des commerces et services du centre-ville grâce à une ligne de bus proche de chez eux. La Rochelle, située à 1h15, leur permettra d’accéder aux vols internationaux et au TGV qui met Paris à seulement 3h30. Le CHU est quant à lui à moins de 10 minutes en voiture.

Plan 3D d’un appartement T2

Une résidence dotée d’espaces communs et de nombreux services

Au sein de la résidence, les seniors bénéficieront d’espaces communs climatisés, d’un accueil-réception avec une présence 7/7 en journée, d’un Salon-Club avec espace restauration et multi-activités, d’une terrasse aménagée avec tables et chaises, d’un jardin avec une roseraie et un point d’eau.

Ils bénéficieront également des nombreux avantages Seniorales avec des services inclus (aide administrative, téléassistance, distribution du courrier…) et des services à la carte (restauration, ménage, blanchisserie…).

Tous les appartements sont adaptés aux seniors. Des parkings aériens sont vendus avec les logements.

Un emplacement privilégié près du centre-ville et de la nature

Située à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, face à l’océan Atlantique, Saint-Palais-sur-Mer conserve de nombreux témoignages de l’architecture balnéaire de la « Belle Époque » aux « Années Folles » (villas, chalets, castels et autres « folies » aux styles variés), au cœur d’une grande forêt de pins. Son centre-ville, constitué d’immeubles modernes, se structure autour d’une place centrale, bordée de boutiques et de restaurants, et d’un parc de 16 hectares agrémenté d’un lac artificiel et d’infrastructures de loisirs.

Le littoral accueille cinq plages, de tailles variées, reliées entre elles par un sentier de promenade aménagé, le sentier des Douaniers, d’où peuvent être observées des formations rocheuses pittoresques, tel le Pont du Diable ou le Puits de l’Auture. Au nord de la commune, le site de la Grande-Côte est formé d’une grande plage rectiligne qui évoque la côte sauvage ou les plages de la côte d’Argent. Un pôle touristique (boutiques, bars, restaurants) a été aménagé à proximité, tirant profit d’une situation de balcon sur l’océan.

Une présentation de ce nouveau programme aura lieu à Saint-Palais-sur-Mer le mercredi 25 mai, à partir de 17h30, à La Villa Ouest, 13 avenue de Pontaillac. Ce rendez-vous sera suivi d’un apéritif dînatoire. En raison d’un nombre de places limité, il est IMPÉRATIF de s’inscrire au 05 62 47 94 95.