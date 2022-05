Pyla-sur-Mer : Villa de 273 m² avec accès direct et privatif à la plage

Immobilier Pyla-sur-Mer (33) : Villa de 9 pièces, avec la plage à 3 pas, la mer à perte de vue et le Cap Ferret à portée de voile, cherche preneur.

Comme posée au bord de l’eau, en première ligne, avec accès direct et privatif à la plage, à proximité du charmant quartier du Moulleau et de ses commerces, cette très somptueuse propriété pylataise a été divisée en deux lieux de vie parfaitement autonomes.

Un bien d’exception que les propriétaires ont réinventé

La maison, riche de généreux volumes de vie et de belles hauteurs sous plafond, est poétique et conceptuelle, entre patines du passé (parquets anciens poncés, lignes du toit conservées et toiture entièrement reprise) et fulgurances contemporaines (menuiseries en aluminium gris clair, cuisine entièrement équipée, peintures et tonalités lumineuses).



Sur trois niveaux parfaitement organisés pour optimiser les vues sur la mer et la luminosité du lieu, elle propose : de lumineuses pièces de vie prolongées par une terrasse bois, une cuisine parfaitement équipée, 6 chambres, 4 pièces d’eau.

Une belle cave, avec accès extérieur et une vraie hauteur sous plafond pourra accueillir plus tard une salle de jeux, de billard ou un bel espace Home cinéma. Le jardin, conçu par un paysagiste, avec espace cuisine d’été sera en cohérence douce et absolue avec la très belle côte pylataise et sa plage de sable ourlée devant le perré ponctué par un charmant cabanon de plage.

Le prix : 5 000 000 euros. Plus plus de renseignements, rendez-vous sur https://www.bordeauxsothebysrealty.com.