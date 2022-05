Le Bouscat, Floirac, Talence… : Où et à quels prix acheter à moins de 35 minutes de Bordeaux

Vous cherchez un bien immobilier à Bordeaux ou dans ses alentours ? Quels sont les prix de la métropole et des communes avoisinantes ? Décryptage avec SeLoger et Meilleurs Agents.

Très dynamique depuis plusieurs années, le marché immobilier de Bordeaux a également impacté celui des villes avoisinantes, qui constituent un marché de report actif. Toutes situées à moins de 35 minutes de la préfecture du département de la Gironde, ces communes abritent des parcs immobiliers diversifiés et bien souvent des prix moins élevés. Le point grâce aux datas collectées par SeLoger et Meilleurs Agents.

Bordeaux : des prix de+ 7 % sur 3 ans et de + 21,8 % sur 5 ans

La demande est très forte à Bordeaux et les prix s’en ressentent, puisque l’on acquiert un bien pour un prix moyen qui se hisse à 4 973 €/m². Dans les détails, les appartements se vendent environ 4 717 €/m² et les maisons atteignent des records de prix avec une moyenne de 5 801 €/m². La ville offre des atouts indéniables comme la présence d’une gare TGV qui permet de rejoindre la capitale en 2 heures, de se rendre en 1 heure à l’océan Atlantique, sans oublier le cadre de vie exceptionnel, d’une tranquillité absolue qui lui a d’ailleurs valu le surnom de « Belle endormie ». Les commodités sont nombreuses et appréciées des habitants, tout comme le climat, doux et océanique qui offre de faibles écarts de températures entre été et hiver, qui permet de profiter toute l’année de l’extérieur.

Les acquéreurs ne s’y trompent pas et l’évolution des prix immobiliers témoigne de ce dynamisme et de cette attractivité. La progression est ainsi de + 7 % sur 3 ans, de + 21,8 % sur 5 ans et ils ont plus que doublé en 10 ans, avec + 58,2 %. En revanche, si les prix immobiliers poursuivent leur ascension, ils augmentent à un rythme plus modéré depuis quelques mois par rapport aux années précédentes, avec + 1,4 % sur 3 mois et de + 1,3 % sur un an.

Les villes à moins de 15 minutes de Bordeaux

A proximité immédiate de Bordeaux, plusieurs communes sont particulièrement connues et demandées, notamment des Bordelais en mal d’espace qui souhaitent demeurer au plus près de la Préfecture du département. Souvent bien desservies, elles se montrent dynamiques, attractives et leur marché immobilier suit la même courbe que celui de Bordeaux.

Le Bouscat : 5 050 €/m² – à 3 minutes en voiture de Bordeaux

Située à 3 minutes et 2 km de la préfecture de la Gironde, on peut dire du Bouscat qu’elle est probablement la ville la plus proche de Bordeaux. Pourtant, il y règne un « esprit village » qui plaît aux habitants, ceux-ci appréciant également les lieux de promenades, les parcs publics et les nombreuses activités bouscataises. Les prix immobiliers y sont élevés, avec 3 995 €/m² pour les appartements, 6 249 €/m² pour les maisons et 5 050 €/m², tous biens confondus.

Lormont : 2 970 €/m² – à 12 minutes en voiture de Bordeaux

Ce ne sont que 12 minutes en voiture et 9 km qui séparent Bordeaux de Lormont. Cette dernière se distingue par sa mixité sociale et son atmosphère conviviale. Les prix y sont encore modérés, avec des appartements qui s’échangent aux alentours de 2 513 €/m² et des maisons dont le prix de vente moyen avoisine 3 594 €/m². Quant au prix au m² à Lormont, il est, en moyenne, de 2 970 €, tous logements confondus.

Cenon : 3 482 €/m² – à 14 minutes en voiture de Bordeaux

À moins d’1/4 d’heure et à 7 km de la Cité Girondine, Cenon permet de profiter d’un logement dans un cadre agréable, avec des appartements à 3 016 €/m² et des maisons 4 029 €/m². En moyenne, le prix au mètre carré à Cenon est de 3 482 €, tous biens confondus.

Mérignac : 4 222 €/m² – à 13 minutes en voiture de Bordeaux

Distante de 13 minutes et de 7 km de Bordeaux, Mérignac fait partie des communes les plus prisées par ceux qui cherchent à se loger à proximité de la préfecture du département de la Gironde. Cette attractivité fait également de Mérignac l’une des communes les plus onéreuses – immobilièrement parlant – avec des appartements à 4 013 €/m² et des maisons 4 538 €/m². Tous logements confondus, le prix moyen mérignacais est de 4 222 € du m². Animée, Mérignac abrite aussi l’aéroport international et justifie d’un dynamisme économique exceptionnel. On y profite d’une offre immobilière variée dans des quartiers agréables.

Talence : 4 424 €/m² – à 13 minutes en voiture de Bordeaux

A 13 minutes et 7 km de Bordeaux, Talence est également dans le trio des villes les plus demandées de l’agglomération bordelaise. Elle abrite l’Université de Bordeaux et elle est dotée d’un réseau exhaustif de transports et offre de nombreux équipements sportifs et culturels. Les appartements s’y vendent environ 3 924 €/m² et les maisons 5 560 €/m². Dans l’ancien, le prix au mètre talençais est d’environ 4 424 €/m², tous biens confondus.

Blanquefort : 3 668 €/m² – à 13 min en voiture de Bordeaux

À 13 minutes et 11 km de Bordeaux, la commune de Blanquefort offre un avantage de poids, celui de disposer d’un parc immobilier composé majoritairement de maisons qui coûtent, en moyenne, autour de 3 924 €/m². Les appartements, quant à eux, s’achètent 3 255 €/m². Toutes typologies de logements confondues, le prix de la pierre blanquefortaise avoisine les 3 668 €/m²

Eysines : 3 873 €/m² – à 10 minutes en voiture de Bordeaux

Eysines est proche de Bordeaux avec seulement 10 minutes et 6 km qui séparent les deux villes, ce qui constitue incontestablement un atout maître. Mais elle offre aussi un environnement atypique avec sa zone maraîchère et les prix y sont abordables avec des appartements à 3 520 €/m² et des maisons à 4 160 €/m². Quant au prix au m² à Eysines, il se monte à 3 873 €, tous biens confondus.

Le Haillan : 4 069 €/m² – à 14 minutes en voiture de Bordeaux

Petite ville paisible à 14 minutes et 10 km de Bordeaux, Le Haillan offre un cadre de vie agréable composé essentiellement de maisons et d’espaces verts. Pour acheter un appartement, il faut prévoir 3 759 €/m² et pour une maison, 4 215 €/m². Enfin, au Haillan, le prix moyen d’un logement, tous types confondus (maisons + appartements), est de 4 069 €/m².

Mérignac a également vu ses prix immobiliers bondir ces dernières années avec +1,3 % en un an mais surtout +14,8 % en 3 ans, +31,7 % en 5 ans et +55,2 % en 10 ans (Sources : SeLoger – Meilleurs Agents).

Les villes entre 15 et 20 minutes de Bordeaux

En termes d’intermédiaires, quelques communes de l’agglomération bordelaises ont, elles aussi, plus d’un tour dans leur sac et proposent un cadre de vie apprécié ainsi qu’un tissu associatif et un réseau de transports honorable.

Bassens : 3 390 €/m² – à 16 minutes en voiture de Bordeaux

À 16 minutes et 11 km de Bordeaux, Bassens est connue – entre autres choses – pour sa zone portuaire à proximité du Pont d’Aquitaine. Elle dispose de pas moins de 6 parcs et jardins et son parc immobilier se compose d’une majorité de maisons. Un cadre de vie agréable pour cette commune où les appartements coûtent 3 584 €/m² et les maisons 3 295 €/m². Tous biens confondus, comptez aux alentours de 3 390 €/m² pour devenir propriétaire à Bassens.

Pessac : 4 145 €/m² – à 15 minutes en voiture de Bordeaux

Dynamisue et agréable, Pessac se situe à 15 minutes et 10 km, de la Belle Endormie. Elle associe à la fois des marchés, des festivals, des brocantes et des expositions artistiques qui font son charme. Pour devenir propriétaire à Pessac, il faut prévoir 3 628 €/m² pour un appartement, 4 542 €/m² pour une maison et 4 145 €/m², tous logements confondus.

Floirac : 3 522 €/m² – à 16 minutes en voiture de Bordeaux

Floirac, qui est à 16 minutes et 10 km de Bordeaux, présente l’avantage non négligeable de permettre de dénicher des maisons avec de grands jardins dont le prix est en moyenne de 3 756 €/m², mais également des appartements agréables pour 3 283 €/m². Tous biens confondus, comptez, en moyenne, 3 522 €/m².

Bègles : 4 377 €/m² – à 15 minutes en voiture de Bordeaux

Comptez environ 15 minutes pour parcourir les 9 km qui séparent Bordeaux de sa voisine, Bègles. Cette dernière offre un visage de « village urbain », avec ses nombreux commerces, ses équipements sportifs et ses espaces verts. La densité de maison est importante, ces dernières se vendant 4 995 €/m², tandis que les appartements coûtent 3 603 €/m². Quant au prix moyen, toutes typologies de biens confondues, il est de 4 377 €/m².

Les villes entre 20 et 35 minutes de Bordeaux

Bien que plus éloignées que d’autres, certaines communes situées entre 20 et 35 minutes de Bordeaux tirent leur épingle du jeu, pour leur quiétude, leur environnement préservé ou encore pour leurs prix immobiliers abordables.

Gradignan : 3 940 €/m² – à 20 minutes en voiture de Bordeaux

Gradignan se trouve à 20 minutes et à 12 km du chef-lieu de la Nouvelle-Aquitaine. Cette proximité permet aux acquéreurs en quête d’une maison de profiter d’une offre intéressante dans un écrin de verdure et un environnement préservé. Les appartements s’achètent 3 507 €/m² et les maisons 4 394 €/m². Enfin, le prix moyen au mètre carré à Gradignan avoisine 3 940 €, tous biens confondus (maisons + appartements).

Ambarès-et-Lagrave : 2 933 €/m² – à 20 min de Bordeaux

Ambarès-et-Lagrave, qui est séparée de Bordeaux par 20 minutes et 16 km, fait, elle aussi, partie de ces villes où l’on recense davantage de maisons que d’appartements. Elle offre ainsi à ceux qui ont la chance d’y vivre un paysage aéré et chaleureux. Les prix immobiliers y sont par ailleurs particulièrement accessibles, avec des appartements à 2 825 €/m² et des maisons à 2 957 €/m². Le prix au m² de la pierre ambarésienne est, d’environ, 2 933 €.

Libourne : 2 557 €/m² – à 35 minutes en voiture de Bordeaux

À 35 minutes et 36 km de Bordeaux, Libourne est une commune en plein essor et qui permet à ceux qui prospectent son marché immobilier d’espérer y acquérir une belle maison avec jardin pour le prix d’un appartement dans l’hyper-centre de Bordeaux, le tout dans un cadre agréable. Pour un appartement, il faut prévoir 2 203 €/m², et les maisons s’acquièrent pour 2 847 €/m². Tous types de logements confondus (maisons + appartements), comptez aux alentours de 2 567 €/m².