Immobilier Bordeaux : Un marché dynamique malgrè la crise sanitaire

Forte demande locative pour les petites surfaces à Bordeaux

Comment se porte le marché de la location ? « Nous sommes sur un marché tout aussi dynamique. Les gens cherchent, la demande est forte, surtout pour les petites surfaces. Pour l’instant pas de pénurie, le marché s’ouvre et nous avons tout le stock des logements pour lesquels nous avons reçu le préavis pendant le confinement (60 au total).

Cela reste un peu plus compliqué pour les biens qui ont une grande surface et qui disposent d’un loyer plus élevé » confie de son coté Thomas Rabaud, responsable de la location chez Oralia, agence membre de l’UNIS Nouvelle- Aquitaine.