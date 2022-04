Immobilier : Homelyoo déploie ses services à Bordeaux et Gironde

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Fort de son succès en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhônes, Homelyoo déploie de ses services de chasse immobilière à Bordeaux et en Gironde.

Homelyoo, spécialisée dans la chasse immobilière à Paris, Hauts-de-Seine (92), Yvelines (78) et Bouches-du-Rhône (13), accompagnera désormais aussi les acquéreurs de biens immobiliers qui souhaitent déléguer leur recherche et sécuriser leur transaction à Bordeaux et en Gironde, avec l’arrivée de Stéphanie de Rosa.

Ce développement géographique illustre la stratégie d’Homelyoo d’étendre son offre sur les métropoles les plus attractives pour sa clientèle. Homelyoo s’adresse aux acquéreurs ou locataires qui attendent un service premium d’accompagnement à l’achat immobilier comme à la location.

Après le vin, l’immobilier …

Avant de rejoindre Homelyoo, Stéphanie de Rosa s’est constitué une solide expérience en relation commerciale et logistique, en particulier auprès de clients étrangers, dans plusieurs secteurs d’activité dont celui du vin à Bordeaux. Implantée dans la région depuis sa jeunesse, Stéphanie de Rosa maîtrise parfaitement les subtilités d’un marché immobilier bordelais de plus en plus exigeant.

« Le sens du relationnel et de l’écoute de Stéphanie, sa capacité à se mettre à la place de l’autre et sa fine connaissance de Bordeaux comme des communes alentour, sont des atouts majeurs pour incarner l’expérience client qu’Homelyoo promeut depuis sa création », explique Delphine Herman, présidente d’Homelyoo.