Frédéric Malquier (FNAIM Pyrénées-Orientales, Agence du Soleil) : Qualité de vie et prix attractifs dans les Pyrénnées-Orientales

Mon Podcast Immo reçoit Frédéric Malquier, Président de la FNAIM Pyrénées-Orientales, au micro d’Ariane Artinian.

Perpignan, Font Romeu, Collioure, Barcares… Que vous appréciez la plaine, montage ou littoral, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses dans les Pyrennées-Orientales. Focus sur les prix de l’immobilier et l’état du marché avec Frédéric Malquier, président de la FNAIM des Pyrénées Orientales et fondateur des Agences du Soleil au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Extraits choisisL

Mon Podcast Immo : Comment se porte le marché immobilier ?

Frédéric Malquier : Il est très dynamique, il faut savoir que les Pyrénées Orientales ont bénéficié, il y a environ 50 ans, de la « Mission Racine ». Elle a été créée par le Général de Gaulle et Racine, son ingénieur en chef, qui ont décidé d’arrêter l’hémorragie du tourisme espagnol et de se concentrer sur les Pyrénées Orientales, l’Aude et l’Hérault, en construisant des résidences à proximité de la mer ou dans la Plaine.

Perpignan est une ville qui, depuis 2-3 ans elle gagne en dynamisme (+7%-10% en termes de volumétrie) et de connaître un fort succès notamment grâce à sa belle qualité de vie. Ici ce trouve un marché porteur avec une très bonne rentabilité pour les investisseurs et des maisons très recherchées par les clients. Il y a effectivement une valeur haussière en termes de prix au mètre carré, celui s’effectue autour de 1 500-1 700€ dans l’ancien.

Mon Podcast Immo : Qu’en est-il des stations balnéaires de la région ?

Frédéric Malquier : Collioure, notre cité des peintres et une station balnéaire mondialement connue. En 2021, ce micromarché n’a représenté que 138 ventes avec un prix au m2 médian de 4 500€ et cela peut aller jusqu’à 9 000€. D’autre stations balnéaires comme Port Barcarès ou Saint Cyprien, ont des volumétries plus importantes et des prix au m2 médians aux alentours de 3 000€.

Sur la partie touristique, on est sur une très forte dynamique. Le département est composé des stations balnéaires les plus demandées de toute la côte méditerranéenne. Les résidences secondaires représentent une grosse partie de la demande. Il y a environ 70% du parc immobilier côtier de la région qui est occupé à titre secondaire.

Depuis la crise du covid, il y a une nouvelle occupation de ces biens secondaires par les Haut-garonnais et les Toulousains, qui décident de télétravailler dans la région.

Sur les secteurs entre Barcarès et Collioure, les prix médians se situent aux alentours de 3 000€. Tandis que les prix au m2 du Pays basque et de la Provence-Alpes-Côte-d’Azur grimpent beaucoup plus, la région des Pyrénées Orientales reste sur des prix accessibles qui permettent à tous les types de clientèle de pouvoir s’y installer, avec des biens d’exception à 6 000€ le m2, des biens de milieu de gamme à 3 500€ le m2 et des biens beaucoup plus accessibles à 1 500€ le m2.

Mon Podcast Immo : Parlez-nous de la montagne en Pyrénées Orientales …

Frédéric Malquier : La région a cet avantage d’être tripartite avec la Plaine, la côte et la montagne. Les Pyrénées Orientales possèdent la station de ski la plus ensoleillée de France, Font Romeu. La station des Angles a des prix au m2 parmi les plus élevés de toute la chaîne des Pyrénées. Nous avons une culture du ski, des sports de haute montagne avec la randonnée, le ski alpin, le ski de randonnée, le biathlon… Les haut-garonnais et les catalans forment la plus grosse clientèle de cette zone.

La Cerdagne et le Capcir sont très bien représentés et participent à cette offre globale que nous sommes, quasiment, les seuls en France à pouvoir offrir.

Mon Podcast Immo : Quels sont les prix à la montagne ?

Frédéric Malquier : La fourchette de prix se situe, pour des villes comme Font Romeu – avec des volumétries de 200 transactions- ou Les Angles – avec 193 mutations sur l’année 2021, autour de 2 700 voire 3 000€ le m2. Les biens en montagne connaissent une tendance haussière ces derniers temps, puisque la montagne a été le refuge et la tranquillité pendant et post confinement. Malheureusement, aujourd’hui nous avons très peu d’offres à proposer à la clientèle dans cette zone. Ce sont des produits qui deviennent de plus en plus rares.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre analyse de la situation immobilière ?

Frédéric Malquier : D’après les chiffres du LABEL économique de la FNAIM et mon expérience en tant que directeur d’un réseau d’agences, dans le département des Pyrénées Orientales on peut constater qu’il y a une demande toujours très soutenue avec des taux d’intérêt assez stables.

On a une valeur refuge de la pierre qui fonctionne dans les Pyrénées Orientales. Que ce soit pour du secondaire, du principal ou de l’investissement, la valeur placement est là.

Le petit point de surveillance va être la question d’offre, les mandats sont de plus en plus rares à obtenir, les Français sont dans une position d’attentisme. Il y a des aléas sociaux, financiers, de pouvoir d’achat qui font que les décisions des Français sont un petit peu plus bloquées.

Les Français préfèrent rénover leur résidence principale ce qui freine les mises sur le marché.

Il ne faut pas s’inquiéter puisque les prix ont déjà atteint leur paroxysme, il y aura surement une tendance baissière dans les mois et années qui viennent pour retrouver un équilibre.

Mon Podcast Immo : Quels conseils donnez-vous aux acquéreurs ?

Frédéric Malquier : Que ce soit dans notre département ou un autre, le placement immobilier reste une valeur refuge. L’immobilier est placement idéal et préféré des Français, c’est leur premier poste de dépense. Un bien immobilier acheté 100 000€ il y a 15 ans vaut aujourd’hui 250 000€ selon l’INSEE. L’immobilier est source de revenus pour les personnes qui font de l’investissement locatif, que ce soit dans le neuf ou l’ancien. Je ne peux que conseiller d’acheter, qui plus est lorsque la région plaît !