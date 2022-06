Palmarès de l’immobilier 2022 : Les inscriptions sont ouvertes

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Co-organisée par VITRINEMEDIA, My Sweet’Immo, CityScan et Opinion System, les inscriptions pour la 9ème édition du Palmarès de l’Immobilier viennent tout juste d’ouvrir !

Depuis le 30 mai, les agences immobilières avec ou sans vitrine et recevant du public peuvent s’inscrire afin de défendre leurs couleurs et tenter de remporter l’un des 15 prix mis en jeu. De nombreuses nouveautés viennent s’ajouter à cette édition 2022.

14 prix pour récompenser les meilleures agences du territoire français

Après 8 éditions toutes couronnées de succès, Le Palmarès de l’Immobilier est un événement désormais bien connu des professionnels de l’immobilier.

Pour cette 9ème édition, dont la remise des prix aura lieu le 5 décembre 2022 lors du Congrès FNAIM & salon des professionnels de l’immobilier, 14 récompenses seront décernées aux meilleures agences immobilières françaises, réparties dans les catégories suivantes :

Trophée Ile-de-France

Trophée Nord-Est

Trophée Nord-Oues

Trophée Rhône-Alpe

Trophée Sud-Est

Trophée Sud-Ouest

Le Prix du Jury

Remporter l’un des trophées du Palmarès de l’Immobilier, c’est avoir l’assurance de voir son agence immobilière mise en lumière lors de l’un des événements les plus connus du milieu. À ce titre, Radio-Immo.fr est le partenaire média officiel de l’événement, tandis que la FNAIM est, une nouvelle fois, partenaire officiel.

À noter que 2 prix seront remis par région : l’un pour les agences réalisant moins de 45 ventes, et l’autre pour les agences faisant plus de 45 ventes à l’année.

9 critères d’évaluation

Pour départager les agences immobilières les plus méritantes, de nombreux critères d’évaluation ont été mis en place : ils permettront au Jury de sélectionner 40 agences pour la phase finale.

Ces critères sont les suivants :

Qualité de la relation client

Qualité du site Internet

Qualité du point de vente

Qualité des photos publiées sur les annonces

Qualité des annonces

Taux de mandats exclusifs signés

Evolution des ventes

Nombre de ventes par négociateur

Nombre moyen de collaborateurs actifs

Pleins de nouveautés pour cette 9eme édition !

Principale nouveauté de cette nouvelle édition du PDLI : le vote du public. Vous aurez vous aussi votre mot à dire pour élire les meilleures agences immobilières de 2022 parmi les 40 finalistes !

Cette année, l’inscription est payante (250€ HT), et donne accès à une liste de services supplémentaires dont les agences pourront bénéficier :

Un kit média digital et physique, afin que les agences puissent communiquer de la meilleure façon sur leur participation et motiver le public à voter pour elles.

Une journée de formation et de coaching, baptisée “Coach My Day” avec la présence de Romain Cartier, et qui aura lieu le 19 octobre à Paris

10% des frais d’inscriptions reversés à la Fondation I Loge You

S’inscrire à cette nouvelle édition du Palmarès de l’Immobilier, c’est aussi l’occasion de soutenir une bonne cause. En effet, 10% des frais d’inscriptions seront reversés à la Fondation I Loge You, qui œuvre pour loger les personnes dans le besoin. Les dernières actions de I Loge You visent notamment à aider les réfugiés Ukrainiens à se loger.

Et toujours le prix féminin de l’immobilier by MySweetimmo

Comme les années précédentes, la 3ème édition Prix Féminin by MySweet’Immo se tiendra en marge de la 9ème édition du Palmares de l’immobilier. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ici.