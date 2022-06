Immobilier Sèvres : Les étudiant de Nexity Studéa repensent eux-mêmes leur résidence

À Sèvres, les résidents de Nexity Studéa issus de Strate Ecole de Design, ont travaillé sur le nouvel aménagement de leur habitat.

À Sèvres, les résidents de Nexity Studéa issus de Strate Ecole de Design ont travaillé sur le nouvel aménagement de leur habitat. Le14 juin a eu lieu une visite inédite des espaces communs rénovés, en présence de Grégoire de la Roncière, Maire de Sèvres, Jean-Claude Bassien, Directeur Général Délégué de Nexity, Pascal Pedoux, PDG de Nexity Studéa, de représentants de Strate Ecole de Design et des étudiants.

Une volonté forte de travailler avec des écoles et d’offrir une expérience professionnelle

La résidence Nexity Studéa Sèvres accueille des étudiants aux cursus variés : des étudiants de Strate Ecole de Design, de l’Ecole Supérieure de Fonderie et de Forge, de classes préparatoires ou encore des lycéens ; autant de profils différents et de besoins spécifiques à faire cohabiter. Le Groupe a donné pour mission aux étudiants de Strate Ecole de Design, locataires de Nexity Studéa pour certains, de repenser les espaces communs de la résidence. Un terrain de jeu de plus de 250 m², où les lauréats ont vu leur projet « théorique » exécuté en grandeur nature avec des travaux financés par Nexity Studéa.

L’enjeu : proposer une résidence emblématique, collaborative et personnalisée

Après plusieurs mois de travail, les étudiants de Strate Ecole de Design ont présenté 3 projets de rénovation et l’un d’eux a été retenu pour le réaménagement de la résidence Studéa Sèvres : l’habitat pédagogique qui favorise l’échange et l’apprentissage par le partage au travers de rencontres quotidiennes et d’activités. Bien agencé et lumineux, ce projet s’inscrit dans l’évolution amorcée par Nexity Studéa depuis 4 ans : espaces traversants avec un bon équilibre entre espaces fermés et ouverts ou transparents, réponse à de nouveaux usages, vie en communauté, sensibilisation et informations des étudiants avec notamment une signalétique intérieure pédagogique (présence de QR code pour accéder à des partitions de musique, recettes de cuisine…).

Le point de départ d’un nouveau cahier des charges pour Studéa

La mise en place de ce projet a permis d’enrichir le cahier des charges de Nexity Studéa concernant les espaces communs : cuisine entièrement équipée, espaces de coworking, salle de projection pour les moments de vie partagée ; salle de travail plus intimiste ou espaces créatifs. La personnalisation d’espaces en fonction des usages des utilisateurs est un des axes que Nexity Studéa souhaite poursuivre afin de proposer une expérience cliente inédite (comme dans cet exemple à Sèvres avec la mise en place d’un atelier pour les locataires en grande partie étudiants designers). À ces espaces communs s’ajouteront des services déjà en place depuis quelques années (évènements ludiques ou préventifs, soutien psychologique, cours de sport…) ainsi que des nouveautés en accord avec les nouvelles habitudes de consommation.