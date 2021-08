Immobilier Cavaillon : Une nouvelle résidence Senioriales dans le Lubéron

Senioriales ouvre une nouvelle résidence seniors près d’Avignon, à Cavaillon. La 11 ème résidence en ville en région PACA.

En plein cœur de Cavaillon, ville du Luberon reconnue pour son melon de Cantaloup et sa forte activité culturelle, la nouvelle résidence senior les Senioriales, située au 61 Place Maurice Bouchet, a ouvert ses portes le 10 août.

Idéalement localisée sur une place piétonne calme, cette résidence est à proximité immédiate de tous les commerces (primeur, supérettes, boulangerie, marchand de journaux, …) et professions médicales (pharmacies, laboratoires, opticiens, médecins…). Les résidents pourront profiter du marché d’intérêt national de Cavaillon le lundi, situé à 100 m de la résidence. Sa proximité avec le Théâtre labellisé scène nationale, le Conservatoire de Musique Agréé et de trois cinémas (dont un spécialisé dans la projection de films anciens) est également appréciable.

A 600 m de l’Office Cavaillonnais pour une Retraite Active

Autre atout de la résidence Senioriales : celle-ci est située à 600 m de l’Office Cavaillonnais pour une Retraite Active (OCRA), un lieu de 450 m2 spécialement pensé pour les seniors, où salle d’activités manuelles, bar, vestiaires et salle de yoga ont été aménagés. Tout au long de l’année, ce lieu propose diverses activités, dont de la gym et des jeux de cartes, qui font la joie des 1 500 adhérents. Pour faciliter leurs déplacements, les résidents profiteront d’une excellente desserte en transports en commun grâce notamment à la présence de plusieurs lignes de bus et de la gare TER de Cavaillon, à 7 minutes à pied.

Proches de l’autoroute A7 et de la gare TGV d’Avignon, les résidents pourront voyager facilement entre Arles, Aix-en-Provence, Nîmes, Marseille, Toulon ou encore Montpellier, Lyon et même Paris !

69 appartements non meublés à la location du T1 au T3 de 29 à 71 m2

La cité de Cavaillon compte 26 600 habitants dont 25% ont plus de 60 ans, une place de choix pour cette nouvelle résidence Senioriales qui propose 69 appartements non meublés à la location du T1 au T3 de 29 à 71 m2, étudiés pour faciliter le quotidien des seniors. Entouré de jardins mitoyens, l’immeuble accueille une crèche au rez-de-chaussée.

Les résidents pourront partager des moments de détente et de convivialité au Salon-Club et profiter de la terrasse et du jardin, d’un accueil-réception avec une présence 7j/7 en journée, et de tous les services inclus (gestion du courrier, conciergerie, accompagnement administratif, …) ou à la carte (restauration, aide-ménagère, changement du linge plat, petit bricolage…).

De hautes performances énergétiques

Tous les appartements sont équipés de cuisines aménagées, de volets roulants électriques et de salles d’eau ergonomiques et certains disposent d’un balcon. La résidence est aménagée de sorte à faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et est labellisée RT 2012 pour ses hautes performances énergétiques. 26 places de stationnement en extérieur sont proposées. Un dépose minute est également disponible.

Pour visiter la résidence, c’est ici !